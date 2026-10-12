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Ринки прогнозів остаточно вийшли за межі вузької криптотусовки та перетворилися на глобальну фінансову індустрію з мільярдними оборотами, де людські трагедії монетизуються в режимі реального часу. Ставки на політичні потрясіння, державні перевороти та дати початку військових операцій викликають дедалі більше обурення в суспільстві.

Згідно з дослідженням Reuters/Ipsos, 69% демократів та 61% республіканців категорично виступають проти використання ринків прогнозів для заробітку на виборах. Громадяни засуджують можливість спекулювати на публікації урядових рішень чи військових наказах.

Проте суспільний осуд не здатен зупинити колосальний приплив капіталу. Лише за перші місяці 2026 року обсяг торгів на децентралізованій платформі Polymarket перевищив десятки мільярдів доларів, а традиційні гравці Уолл-стріт почали активно інвестувати у подібні стартапи. Там, де з'являються великі гроші, миттєво зникає об'єктивна дистанція.

Військові посадовці ставлять власні кошти на спецоперації, до яких мають прямий доступ, аналітичні карти лінії фронту стають інструментом для фінансових маніпуляцій, а рішення про виплати ухвалюють анонімні власники криптотокенів.

UA.News розповідає, чим відрізняються бізнес-моделі лідерів індустрії прогнозів, як функціонують механізми блокчейн-оракулів, хто і скільки заробляє на інсайдерській торгівлі секретними даними, та чому саме український фронт спровокував найжорсткіші етичні скандали у сфері політичного тоталізатора.

Структурна прірва між Polymarket та Kalshi

Механіка ринків політичних прогнозів кардинально відрізняється від традиційних букмекерських контор. Учасники купують акції конкретного результату (наприклад, «Так» або «Ні» на запитання «Чи вторгнуться сили США до Ірану?»), вартість яких коливається в межах від 0 до 1 долара. Якщо подія документально підтверджується, акції переможного результату розраховуються по 1 долару, приносячи чистий прибуток їхнім власникам.

Поточна ціна контракту відображає колективну оцінку ймовірності: якщо контракт торгується по 65 центів, ринок оцінює шанси на його реалізацію у 65%.

Лідерами цієї нової економіки стали дві платформи з принципово різними філософіями — Polymarket та Kalshi. Зареєстрована в Панамі компанія Polymarket побудована на базі блокчейну Polygon. Вона не вимагає від користувачів підтвердження доходів чи прив'язки банківських рахунків, приймає депозити виключно у криптовалюті та пропонує нульові торгові комісії.

Відсутність жорсткого регулювання дозволила платформі запустити тисячі контроверсійних ринків, починаючи від ставок на застосування тактичної ядерної зброї до точних дат військових заколотів у країнах Африки.

Натомість Kalshi пішла довгим шляхом легалізації у традиційній фінансовій системі. Компанія працює в юрисдикції США, підпорядковується жорстким правилам Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) та оперує виключно фіатними доларами. Восени 2024 року Kalshi здобула безпрецедентну юридичну перемогу.

Апеляційний суд округу Колумбія офіційно визнав, що CFTC перевищила свої повноваження, коли намагалася класифікувати політичні контракти як звичайні азартні ігри, заблокувавши ставки на вибори до Конгресу. Завдяки цьому рішенню Kalshi легалізувала політичний трейдинг на території Сполучених Штатів.

Проте асортимент платформи залишається консервативним — тут домінують рішення Федеральної резервної системи, індекси інфляції та базові політичні вибори, без відвертих спекуляцій на темі збройних конфліктів.

Як військові заробляють на власних ракетних ударах

Головною структурною вразливістю децентралізованих ринків прогнозів залишається тотальна інсайдерська торгівля. Якщо на фондовому ринку операції топ-менеджерів компаній суворо контролюються Комісією з цінних паперів (SEC), то ринки прогнозів дозволяють заробляти безпосереднім учасникам бойових дій або носіям державної таємниці.

Навесні 2026 року фінансові аналітики зафіксували аномальну активність на платформі Polymarket під час загострення на Близькому Сході. Трейдери почали інвестувати сотні тисяч доларів у точні дати ударів, і ці ставки дивним чином справджувалися.

У своєму розслідуванні британське видання The Guardian розповідав, як анонімні спекулянти створили пул обсягом 7,5 мільйонів доларів виключно на ставки щодо військового втручання США в Іран, а обсяги торгів навколо потенційного перемир'я перевищили 280 мільйонів.

Ставки робилися гігантськими обсягами всього за кілька годин до того, як інформація про рух військ з'являлася у публічному просторі.

Внутрішні розслідування військових структур підтвердили найгірші побоювання. В Ізраїлі поліція та військова прокуратура допитали кількох офіцерів Військово-повітряних сил щодо використання оперативної інформації для збагачення на криптобіржі. Один із членів екіпажу бойової авіації, який заробив 46 тисяч доларів на точній даті ескалації, під час допиту прямо визнав, що більшість пілотів його ескадрильї робили ставки на власні ж операції.

Двоє військовослужбовців були офіційно звинувачені у передачі секретних даних після того, як вони спільно вивели понад 244 тисячі доларів чистого прибутку на прогнозах щодо ударів по Ірану.

Анонімність криптовалютних гаманців фактично унеможливлює ідентифікацію кінцевих бенефіціарів без жорсткого втручання державних спецслужб. Платформи намагаються спиратися на блокчейн-аналітику, щоб відстежувати раптові вливання капіталу в низькоймовірнісні події, однак досвідчені інсайдери використовують сотні дрібних транзакцій для маскування своїх фінансових слідів.

Український фронт на криптобіржі

Через динаміку змін та глобальний масштаб, бойові дії в Україні стали для спекулянтів однією з найприбутковіших ніш на Polymarket. Інвестори ставлять мільйони на те, чи захоплять російські війська конкретний населений пункт до визначеної дати, або чи нададуть західні партнери новий тип ракетного озброєння.

Військові прогнози з низькою ймовірністю (стартові шанси до 35%) справджуються у 52% випадків, тоді як аналогічні політичні ставки грають лише у 25%. Така аномальна точність підтверджує присутність на ринку осіб із доступом до закритих фронтових зведень.

Кульмінацією цього цинічного бізнесу став інцидент восени 2025 року, пов'язаний з українськими містами. На платформі приймалися великі ставки на те, чи будуть окуповані центральні райони Мирнограда до дедлайну в середині листопада. Напередодні цієї дати аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) вніс несанкціоновані зміни до інтерактивної карти, помилково позначивши просування російських сил глибоко в місто.

Спираючись виключно на цю оновлену карту, алгоритми платформи визнали подію такою, що відбулася, і негайно виплатили прибутки тим трейдерам, які ставили на швидку окупацію.

Наступного дня ISW скоригував власну карту, видаливши фіктивне просування, оскільки жодних візуальних підтверджень з фронту не існувало. Проте фінансові транзакції на блокчейні скасувати неможливо. Користувачі Polymarket, які втратили гроші, почали телефонувати до ISW з погрозами, звинувачуючи аналітиків у хабарництві та свідомих маніпуляціях картами заради криптотрейдингу.

У ситуацію жорстко втрутилися українські дослідники. Як заявили представники OSINT-проєкту DeepState, використання відкритих картографічних даних у якості суддівського арбітражу для фінансового тоталізатора є абсолютно неприпустимим.

Карти створюються для інформування військових та цивільного населення про реальні загрози, а не для обслуговування спекулятивного капіталу. Цей інцидент блискуче продемонстрував, як легкість цифрових ставок перетворює реальну кров та зруйновані міста на абстрактний дериватив, де втрата територій стає для когось успішно закритим ф'ючерсом.

Проблема оракулів: як аноніми вирішують долю мільйонних пулів

Система ухвалення рішень на Polymarket створює додаткове поле для масштабних зловживань. На відміну від традиційних букмекерів, де результат фіксує конкретна юридична особа, децентралізовані ринки використовують так званих «оракулів» — протокол UMA (Universal Market Access).

Коли виникає спір щодо того, чи відбулася подія, рішення ухвалюють власники токенів UMA шляхом голосування. Чим більше токенів має користувач, тим більша вага його голосу.

Це створює безпрецедентну можливість для корупції. На платформі ніхто не знає, кому належать найбільші гаманці з токенами UMA. Великі гравці можуть свідомо накопичувати ці активи, щоб у критичний момент проголосувати за фіктивне розв'язання контракту, який принесе їм мільйони доларів на Polymarket. Мовна двозначність політичних заяв стає для них ідеальним прикриттям.

Такі маніпуляції яскраво проявилися під час торгів навколо українсько-американської угоди про видобуток критичних матеріалів. Спекулянти поставили понад 7 мільйонів доларів на підписання документа до конкретної дати. Коли формального договору не відбулося, але посадовці опублікували попередні протоколи про наміри поглиблювати співпрацю, трейдери почали масово апелювати до оракула UMA.

Вони використовували розмиті коментарі політиків, щоб довести факт існування домовленостей. Через відсутність жорсткої юридичної експертизи в системі децентралізованого голосування, оракул зарахував подію, миттєво перерозподіливши мільйони доларів на користь найбільш агресивних спекулянтів, які просто знайшли лінгвістичну лазівку в правилах ринку.

Хто контролює ставки на війну

Головна проблема ринків прогнозів полягає в тому, що вони перебувають на перетині одразу кількох сфер регулювання — фінансових деривативів, азартних ігор, криптовалют і міжнародних платежів. Через це навіть у країнах із розвиненою фінансовою системою немає єдиного підходу до того, які саме контракти можна пропонувати користувачам і де проходить межа між прогнозуванням подій та азартною грою.

У США ключову роль відіграє Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), яка контролює відповідні фінансові ринки. Однак сама класифікація контракту як фінансового інструменту не означає, що будь-яку ставку автоматично дозволено укладати. Регуляторні суперечки навколо політичних прогнозів демонструють, наскільки складно застосовувати чинні правила до продуктів, які дозволяють торгувати ймовірністю виборів, військових операцій або рішень уряду.

Для децентралізованих платформ ситуація ще складніша. Навіть якщо компанія формально зареєстрована в одній країні, її користувачі, криптовалютні гаманці, розробники та інфраструктура можуть бути розподілені між десятками юрисдикцій. Це ускладнює встановлення особи трейдера, заморожування підозрілих активів і притягнення до відповідальності тих, хто використовує службову інформацію для отримання прибутку.

Окреме питання — відповідальність самої платформи. Якщо трейдер заробляє на прогнозі про удар по військовому об'єкту, це ще не доводить, що він знав про підготовку атаки. Водночас незвично великі ставки, відкриті незадовго до події, можуть стати приводом для перевірки можливого використання інсайдерських даних. Для ефективного розслідування потрібні не лише записи транзакцій, а й докази того, звідки людина отримала інформацію та чи мала вона законний доступ до неї.

Для України ця проблема має особливе значення через ризики розкриття чутливої інформації про бойові дії. Якщо фінансовий інтерес виникає навколо конкретного міста, напрямку наступу або часу можливого удару, будь-яка передчасна публікація даних може мати наслідки далеко за межами біржового балансу. Водночас сам факт існування ставки не є доказом витоку військової таємниці: для такого висновку потрібні перевірені дані про походження інформації та дії конкретних учасників.

Потенційний вихід полягає в поєднанні фінансового нагляду, міжнародного обміну інформацією та обмежень на контракти, результат яких залежить від загибелі людей або перебігу бойових операцій.

Етична межа та загроза для демократії

Неконтрольоване розростання впливу ринків прогнозів спровокувало не просто суспільне обурення, а вимогу жорсткого регуляторного втручання. Ставки на війну, тривалість життя політиків чи успішність терористичних актів перестали сприйматися як інноваційний механізм збору колективного інтелекту. Громадяни побачили в цьому загрозу фундаментальним етичним нормам.

Найбільше занепокоєння викликає перехід таких платформ від пасивного спостереження до активного втручання у реальність. Фінансові спекулянти вже сьогодні готові шантажувати аналітичні центри та погрожувати журналістам заради зміни публічних даних. Коли сотні людей свідомо вкладають гроші у розширення збройного конфлікту, вони стають технічно зацікавленими в ескалації насильства.

Американські законодавці все частіше вимагають повного блокування офшорних криптобірж на кшталт Polymarket для громадян США. Їхній аргумент є гранично простим: суспільство не має права дозволяти цифровим спекулянтам перетворювати стабільність державних інституцій, міжнародні договори та життя військових на дериватив для безконтрольних ставок.

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