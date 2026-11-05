AACO прогнозує для арабських авіакомпаній збиток $4,3 млрд у 2026 році — Euronews

У Досі, Катар, Асоціація арабських авіаперевізників (AACO) прогнозувала, що її члени за підсумками 2026 року зафіксують сукупний чистий збиток у $4,3 млрд, або €3,82 млрд. До організації входять 39 авіакомпаній Близького Сходу та Північної Африки, зокрема Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways і Gulf Air, повідомляє Euronews.

У щорічному звіті AACO пов’язала тиск на фінансові показники перевізників із геополітичною невизначеністю та мінливими фінансовими умовами. Також асоціація очікує падіння обсягів авіавантажних перевезень членів організації на 5,2%.

Витрати на пальне зростають

За оцінкою AACO, пальне становитиме 37,3% операційних витрат авіакомпаній-членів у 2026 році. Роком раніше цей показник дорівнював 27,9%. У світовій авіаційній галузі частка витрат на пальне, за прогнозом, сягне 31,4% проти 25,4% у 2025 році.

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Водночас організація зазначила, що світова авіаційна галузь загалом залишатиметься прибутковою, хоча її прибутковість знизиться через дорожчі енергоносії та операційні збої. Глобальний чистий прибуток сектору, за наведеним прогнозом, може скоротитися приблизно до $23 млрд (€20,5 млрд) — найнижчого рівня за 12 років, якщо не враховувати період пандемії COVID-19 та її наслідки.

Заперечення щодо вуглецевих правил ЄС

На щорічних загальних зборах AACO учасники також висловили занепокоєння щодо запропонованого Євросоюзом розширення Системи торгівлі викидами (ETS). Ухвалена в Досі резолюція виступає проти поширення системи на рейси, що вилітають з Європейської економічної зони та прямують до третіх країн у межах 5 тис. кілометрів від Франкфурта, до 2029 року.

Генеральний секретар AACO Абдул Вахаб Теффаха заявив, що таке розширення порушує питання суверенітету повітряного простору та, на думку асоціації, може суперечити Чиказькій конвенції. Він також попередив про ризик подвійних витрат для арабських перевізників, якщо правила ETS не будуть узгоджені з міжнародною схемою CORSIA, яка передбачає компенсацію частини викидів від міжнародних рейсів.

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