Adidas подав до суду на австралійський бренд через чотири смужки на одязі — The Guardian

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Німецький виробник спортивного одягу Adidas судиться з австралійським брендом White Fox через використання дизайну з чотирма смужками. У Adidas вважають, що він оманливо схожий на їхній фірмовий знак із трьома смужками.

Представники Adidas стверджують, що White Fox неодноразово ігнорувала вимоги припинити продаж і рекламу одягу з таким дизайном. Як приклад адвокат компанії Патрік Флінн навів рекламу, в якій інфлюенсерка позувала в шортах White Fox із чотирма смужками та взутті Adidas.

Юристи Adidas заявляють, що австралійський бренд намагається скористатися репутацією компанії. Adidas володіє правами на торговельну марку з трьома смужками в Австралії понад 50 років. У 2013 році компанія вже виграла судову справу проти іншого продавця через взуття з чотирма смужками.

Натомість адвокат White Fox Ед Гірі наполягає, що смужки на одязі його клієнта мають декоративне призначення й не використовуються як торговельна марка. Він також звернув увагу, що одяг із чотирма смужками випускають інші бренди, зокрема Princess Polly, Glassons і Shein.

Джерело: The Guardian

Adidas Arabia перепросила за рекламну кампанію в Ізраїлі, у якій взяв участь колишній ізраїльський військовий Шалев Бітон. Кампанія просувала сервіс Single Shoe, а її поява викликала критику та заклики до бойкоту бренду.

Спортивний бренд Adidas знову відкрив магазин у Харкові після чотирьох років перерви.

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