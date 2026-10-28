airBaltic планує скоротити 100 пілотів і 200 бортпровідників — LSM English

Латвійська авіакомпанія airBaltic планує скоротити близько 100 пілотів і 200 бортпровідників у межах процедури колективного вивільнення персоналу. Працівники з суботи почнуть отримувати інформацію про те, чи будуть продовжені їхні трудові договори, повідомляє LSM English.

Скорочення у трьох країнах

Представник airBaltic Августс Зілбертс підтвердив, що компанія планує скоротити приблизно 300 працівників — близько 100 пілотів і 200 членів бортового екіпажу. Водночас він наголосив, що остаточні цифри можуть змінитися після завершення оцінювання персоналу.

Скорочення пілотів стосуватиметься баз авіакомпанії в Ризі, Вільнюсі та Таллінні. У компанії пояснили рішення запланованими на наступний рік обсягами польотів і маршрутною мережею. На базі в Ризі є надлишок бортпровідників, тоді як у Вільнюсі та Таллінні потрібні додаткові працівники. За наявності вакансій співробітникам із Риги пропонуватимуть перейти до інших баз airBaltic.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заперечення профспілки

Латвійська авіаційна профспілка заявила, що скорочення торкнеться всіх посад бортпровідників на базі в Ризі. До названої кількості не включили працівників, які самостійно звільнилися від початку процедури колективного вивільнення.

Профспілка поставила під сумнів порядок застосування критеріїв відбору працівників для скорочення, заявивши, що не отримала повної інформації про них. Також вона заперечує проти умов добровільного припинення трудових договорів: тим, хто погодиться на таку угоду, обіцяють перевагу під час співбесід у разі майбутнього набору персоналу. Профспілка вважає цю пропозицію ультиматумом.

У airBaltic відповіли, що критерії відбору погоджували після кількох раундів консультацій із профспілками. Вони враховують стаж роботи, професійну кваліфікацію та інші показники виконання обов’язків. Спочатку авіакомпанія оцінювала, що роботу можуть втратити від 500 до 700 працівників на базах у Ризі, Таллінні та Вільнюсі.

Читай нас у