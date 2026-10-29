Airbus підтвердив ціль у 870 літаків попри падіння прибутку — AeroTime

Airbus у третьому кварталі 2026 року скоротив скоригований EBIT на 9% у річному вимірі — до 1,77 млрд євро проти 1,9 млрд євро за аналогічний період 2025 року. Водночас авіабудівна компанія підтвердила план поставити близько 870 комерційних літаків за підсумками року, повідомляє AeroTime.

Менше поставок у третьому кварталі

Виручка Airbus у липні—вересні зменшилася на 2% у річному вимірі. Компанія пов’язала це насамперед із нижчим обсягом поставок комерційних літаків, який частково компенсували вищі доходи від послуг.

За даними Airbus, на зниження скоригованого EBIT також вплинули менш сприятлива структура продажів у підрозділах Commercial Aircraft та Airbus Helicopters, а також інтеграція виробничих пакетів колишньої Spirit AeroSystems. Частково негативний ефект компенсували кращі результати підрозділу Airbus Defence and Space.

У комерційному сегменті скоригований EBIT у третьому кварталі впав на 12% порівняно з відповідним періодом 2025 року.

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Проблеми з A330neo та A321neo

У червні та липні 2026 року Airbus не поставив жодного A330neo після того, як проблема з якістю позначилася на виробництві. У серпні компанія передала лише один такий літак — авіакомпанії Starlux Airlines. У вересні Airbus також виявив проблему з якістю, що стосувалася A321neo, яку, за даними компанії, вдалося локалізувати.

За дев’ять місяців Airbus поставив 547 комерційних літаків: 67 у липні, 57 у серпні та 72 у вересні. Для виконання річної цілі компанії необхідно поставити ще 323 літаки протягом останніх трьох місяців року — у середньому приблизно по 108 щомісяця. У жовтні—грудні 2025 року Airbus поставив 286 літаків, із яких 136 — у грудні.

Водночас за дев’ять місяців скоригований EBIT Airbus зріс на 8% — до 4,49 млрд євро, а виручка збільшилася на 7%, до 50,6 млрд євро.

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