Ахметов продає агрохолдинг HarvEast власнику мережі АЗС Parallel

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Інвестиційна група SCM Ріната Ахметова домовилася про продаж своєї частки в агрохолдингу HarvEast кіпрській компанії Parallel Nafta Limited, пов'язаній із власником мережі АЗС Parallel Олександром Дубініним.

Антимонопольний комітет України дозволив компанії покупця отримати контроль над структурами, які володіють 75,1% акцій HarvEast.

Після завершення угоди Дубінін отримає контрольний пакет агрохолдингу. За словами гендиректора HarvEast Дмитра Скорнякова, нинішню управлінську команду змінювати не планують.

У SCM запевнили, що зміна власника не вплине на поточну діяльність компанії, її зобов'язання перед партнерами, пайовиками та орендодавцями. Завершити угоду планують протягом 2027 року.

Джерело: SCM.

Колишні вугільні активи українського мільярдера Ріната Ахметова в Росії перейшли «Російській промисловій компанії» (РПК). Йдеться про забезпечені заставою борги та векселі підприємств «Шахтоуправління Обухівська» та «Донський антрацит».

Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов отримав нагороду УЄФА за внесок у розвиток європейського футболу від очільника організації Александера Чеферіна.

Найбагатший українець Рінат Ахметов розповів, що востаннє бачився з президентом України Володимиром Зеленським напередодні повномасштабного вторгнення рф. За словами бізнесмена, між ними немає конфліктів, оскільки глава держави знає про його перебування в країні та внесок у підтримку оборони.

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