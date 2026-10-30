Активність мікробізнесів у Стенфорді зросла на 20,2% — Fortune

У США активність мікробізнесів у Стенфорді, штат Каліфорнія, зросла на 20,2% у період із липня 2025 року до червня 2026 року. Це найвищий показник серед університетських міст, які проаналізувала GoDaddy, повідомляє Fortune.

До п’ятірки міст із найшвидшим зростанням також увійшли Ворренсбург у штаті Міссурі, де активність мікробізнесів збільшилася на 16,1%, Ньюарк у штаті Делавер — на 16%, Елон у Північній Кароліні — на 15,5% та Кортленд у штаті Нью-Йорк — на 14,6%.

Як відбирали університетські міста

GoDaddy поєднала міські дані про мікробізнеси з інформацією Бюро перепису населення США та федеральними даними про освіту. До вибірки включали громади з населенням щонайменше 10 тисяч людей, університетом або коледжем, де навчаються від 5 тисяч студентів, і часткою студентів та аспірантів не менш як 20% від населення.

Економістка та керівниця лабораторії досліджень малого бізнесу GoDaddy Александра Розен зазначила, що до першої десятки потрапили як технологічні центри на кшталт Стенфорда, так і менш великі громади, зокрема міста з закладами системи Державного університету Нью-Йорка.

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Мікробізнеси не обмежуються студентами

Дослідження не виокремлює студентів чи недавніх випускників серед власників мікробізнесів. Такий бізнес може належати викладачеві, який видає книжку, місцевому жителю, що відкриває кав’ярню, або студенту, який перевіряє власну підприємницьку ідею.

У матеріалі зазначається, що інструменти штучного інтелекту спрощують для засновників підготовку бізнес-планів, створення сайтів і тестування ідей. За даними акредитатора бізнес-шкіл AACSB, кількість бакалаврських програм з підприємництва зросла майже на 25% між навчальними роками 2017–2018 та 2019–2020.

Водночас засновник Amazon Джефф Безос застерігав молодь не сприймати успішних підприємців, які покинули навчання, як універсальний зразок. Він зазначав, що створив Amazon у 30 років після завершення навчання в Принстонському університеті та набуття професійного досвіду.

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