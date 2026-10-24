Акціонери South32 схвалили угоду з Alcoa щодо п’яти активів без Mozal — The Rio Times

Акціонери австралійської гірничодобувної компанії South32 15 жовтня схвалили продаж алюмінієвих активів американській Alcoa. Угода, оцінена до $5,6 млрд, не охоплює алюмінієвий завод Mozal у Мозамбіку, який з березня 2026 року перебуває в режимі консервації.

Як повідомляє The Rio Times, South32 збереже свою частку в Mozal, розташованому приблизно за 20 кілометрів на захід від столиці Мозамбіку Мапуту. Компанія заявляла, що розглядає можливість відчуження цього активу, однак покупця, вартості продажу або дати можливого відновлення виробництва наразі не оголошували.

Які активи придбає Alcoa

Продаж охоплює 86% глиноземного заводу Worsley Alumina в Західній Австралії, алюмінієвий завод Hillside у ПАР, а також частки в бразильських активах: 33% бокситової шахти MRN, 36% глиноземного заводу Alumar і 40% алюмінієвого заводу Alumar.

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South32 має отримати $3,1 млрд готівкою та $1 млрд новими акціями Alcoa. До оцінки угоди також входять близько $750 млн чистого боргу, який перебере покупець, і до $750 млн додаткових виплат, що залежать від цінових показників. Alcoa також візьме на себе понад $1 млрд зобов’язань щодо очищення майданчиків.

Майбутнє Mozal і строки закриття угоди

South32 володіє 63,7% Mozal. Ще 3,9% належать уряду Мозамбіку у вигляді привілейованих акцій, а близько 32% — державній Industrial Development Corporation ПАР. Завод перевели в режим консервації 15 березня після багаторічних безрезультатних переговорів щодо доступної ціни електроенергії.

Для завершення продажу South32 має отримати регуляторні дозволи та погодження щодо іноземних інвестицій в Австралії, ПАР та інших країнах. Учасники угоди очікують на її закриття в першій половині 2027 року; умови мають бути виконані до 29 червня 2027 року, якщо сторони не погодять продовження цього строку.

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