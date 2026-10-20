Акції агрокомпаній у Сінгапурі впали після попередження влади про смог — CNBC

У Сінгапурі акції кількох аграрних компаній знизилися після того, як старший міністр і міністр внутрішніх справ К. Шанмугам заявив, що бізнес не уникне відповідальності за можливий зв’язок зі смогом, який накрив місто-державу. Як повідомляє CNBC, Singapore Exchange звернулася до семи компаній із запитами про їхню діяльність і можливі зв’язки із задимленням.

Падіння акцій

Акції Bumitama Agri під час торгів втрачали до 6,5%, а падіння First Resources сягало 4,83%. Папери Golden Agri Resources і Wilmar International подешевшали майже на 2%.

Шанмугам заявив, що окремі точки пожеж або джерела диму, за наявними даними, можуть бути пов’язані з First Resources, Bumitama Agri та непублічною компанією First Borneo Plantations. Серед інших компаній, названих міністром, — Golden Agri-Resources, Wilmar International, Kencana Agri, Indofood Agri та TSH Resources.

Можливі дії влади

Міністр наголосив, що компанії не повинні використовувати різні корпоративні структури для уникнення відповідальності. Він також зазначив, що заяв про політику нульового випалювання та боротьбу з пожежами недостатньо без доказів її виконання.

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За словами Шанмугама, уряд Сінгапуру готовий застосувати доступні правові й регуляторні механізми, зокрема впливати на фінансові результати компаній, їхній доступ до фінансування та репутацію серед інвесторів. За потреби країна може терміново змінити законодавство або ухвалити нові норми, щоб забезпечити співпрацю. Компанії, які можуть бути пов’язані зі смогом, також перевірятимуть щодо відповідності вимогам для отримання державних грантів чи стимулів.

Смог у регіоні

Упродовж останніх тижнів смог впливав на повсякденне життя та роботу бізнесу в Сінгапурі й Малайзії. Якість повітря в Сінгапурі сягнула рівнів, яких не фіксували з 2015 року. У малайзійському Джохор-Бару через нездоровий рівень забруднення повітря закривали школи.

Шанмугам відкинув побоювання, що дії Сінгапуру проти компаній можуть ускладнити відносини з Джакартою. Він зазначив, що від задимлення страждає також населення Індонезії, а Сінгапур розраховує на повну співпрацю індонезійської влади у реагуванні на діяльність компаній, які можуть бути причетними до проблеми.

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