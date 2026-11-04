Акції AMD зросли на 7,3% після прогнозу прискорення зростання — Channel NewsAsia

У США акції виробника мікрочипів Advanced Micro Devices (AMD) зросли на 7,3% під час передринкових торгів 4 листопада. Компанія спрогнозувала прискорення зростання до 2027 року, що заспокоїло інвесторів щодо стійкості попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту, повідомляє Channel NewsAsia.

Від початку року вартість акцій AMD зросла приблизно на 126%. Якщо передринкове зростання збережеться, ринкова капіталізація компанії може зрости орієнтовно на 58 млрд доларів.

Прогноз на 2027 рік

Генеральна директорка AMD Ліза Су заявила, що компанія очікує зростання загальної виручки більш ніж на 80% у 2027 році. За даними LSEG, аналітики прогнозували зростання на 77%.

Су сказала, що AMD бачить попит у всьому бізнесі центрів обробки даних, зокрема на центральні процесори та продукти для ШІ. За її словами, компанія готувалася до такого розширення протягом кількох років.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Виручка центрів обробки даних

У третьому кварталі виручка AMD у сегменті центрів обробки даних зросла на 97% — до 8,55 млрд доларів. Це перевищило очікування аналітиків на рівні 8,20 млрд доларів.

Аналітики TD Cowen вважають, що продуктова дорожня карта AMD і розширення її програмної екосистеми можуть допомогти компанії отримати помітну частку ринку ШІ та зміцнити позиції головної альтернативи Nvidia. Водночас у Morgan Stanley застерегли, що не варто вважати нинішнє зростання сегмента серверних процесорів постійним через дефіцит у галузі, хоча AMD, на їхню думку, працює краще за конкурентів.

AMD із Санта-Клари має співвідношення ціни до прогнозного прибутку на рівні близько 31, тоді як у Nvidia цей показник становить 14, а у Broadcom — 16,5.

Читай нас у