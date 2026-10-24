У США акції Berkshire Hathaway обох класів встановили нові історичні максимуми, відігравши все падіння після оголошення Воррена Баффетта на зборах акціонерів у травні 2025 року. Тоді він повідомив, що залишить посаду генерального директора наприкінці того року. Як повідомляє CNBC, у четвер акції класу A закрилися на рівні $820 500, а папери класу B — по $546,97.

Відновлення після падіння

Напередодні щорічних зборів акціонерів Berkshire Hathaway 3 травня 2025 року акції класу A закрилися на позначці $809 350, а класу B — $539,80. Обидва показники на той момент також були рекордними.

Після зборів 5 травня акції класу A втратили 4,9%, а класу B — 5,1%. CNBC зазначало, що на падіння також могло вплинути повідомлення про зниження операційного прибутку в першому кварталі на 14%.

Через три місяці від найвищих рівнів року клас A подешевшав на 14,3%, а клас B — майже на 15%. Відтоді котирування зросли на 18%. У вівторок обидва класи акцій перевищили рівні, зафіксовані до оголошення Баффетта, а в четвер оновили рекорди.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У п'ятницю папери втратили майже 1%, однак залишилися приблизно на пів відсоткового пункту вище за рівні напередодні зборів акціонерів у травні 2025 року.

Ротація інвесторів

За даними CNBC, останніми тижнями інвестори скорочували вкладення в технологічні компанії та акції, пов'язані зі штучним інтелектом. Причиною стали побоювання, що значні витрати на обчислювальну інфраструктуру можуть не забезпечити тривалих прибутків.

На цьому тлі Barron's назвало Berkshire Hathaway однією з найбільш захисних великих компаній на ринку. Станом на 30 червня її грошові кошти становили $365,5 млрд, а в другому кварталі 2026 року компанія викупила власні акції на $4,5 млрд. Зростання котирувань також скоротило відставання Berkshire Hathaway від індексу S&P 500 від початку року до менш ніж чотирьох відсоткових пунктів.

Новим генеральним директором Berkshire Hathaway став Грег Абель. Раніше аналітик UBS Браян Мередіт припускав, що за нового керівника культура та стратегія компанії не зміняться.

Читай нас у