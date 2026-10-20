Акції Elice впали на понад 30% під час дебюту в Південній Кореї — CNBC

Акції південнокорейського хмарного провайдера Elice Group впали більш ніж на 30% під час дебюту на ринку. Це посилило негативні настрої щодо компаній, які надають обчислювальні потужності для систем штучного інтелекту, повідомляє CNBC.

Тиск на американські технологічні акції

Падіння Elice Group позначилося і на торгах акціями американських технологічних компаній до відкриття ринку. Станом на 8:08 за східним часом США папери CoreWeave дешевшали на 4%. Акції Nebius та Iren втрачали близько 5%, а Vertiv — 2%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

CNBC зазначає, що Elice Group порівнювали з американською компанією CoreWeave, яка працює у сфері хмарних обчислень. Інвестори дедалі обережніше оцінюють постачальників потужностей, орієнтованих на ШІ, через побоювання щодо надлишку обчислювальної інфраструктури.

Оцінка HSBC

Аналітик HSBC Абхішек Шукла у записці від понеділка заявив, що проблеми CoreWeave, яка має значне боргове навантаження, не зникають. За його оцінкою, труднощі на борговому ринку та помірніше зростання доходів від великих мовних моделей посилюють структурні ризики для таких хмарних компаній. HSBC має рекомендацію скорочувати позиції в акціях CoreWeave та встановив цільову ціну на рівні 39 доларів, що передбачає потенційне зниження на 36,5%.

Читай нас у