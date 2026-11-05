Акції Figma впали на 7% після квартального звіту — CNBC

Акції розробника дизайнерського програмного забезпечення Figma впали на 7% у позабіржових торгах після оприлюднення звіту за третій квартал 2026 року. Компанія перевищила очікування аналітиків за виручкою та скоригованим прибутком на акцію, однак повідомила про уповільнення темпів зростання доходів у четвертому кварталі.

Як повідомляє CNBC, скоригований прибуток Figma становив 10 центів на акцію проти прогнозованих 5 центів. Виручка сягнула $391,4 млн, тоді як консенсус-прогноз LSEG передбачав $375,8 млн.

Результати третього кварталу

Порівняно з аналогічним періодом попереднього року виручка компанії зросла приблизно на 43%. Чистий збиток скоротився до $81,3 млн, або 15 центів на акцію, проти $1,10 млрд, або $2,72 на акцію, роком раніше. Скоригована операційна маржа Figma становила 12%, тоді як опитані StreetAccount аналітики очікували 6,1%.

Компанія також підвищила прогноз на весь 2026 рік. Тепер вона очікує виручку в діапазоні від $1,497 млрд до $1,499 млрд замість попереднього прогнозу $1,463–1,467 млрд. Прогнозована операційна маржа зросла з 9% до 11%. Аналітики LSEG очікували річну виручку на рівні $1,471 млрд.

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Від початку 2026 року акції Figma втратили приблизно 41%, тоді як індекс S&P 500 зріс на 12%. Раніше цього року інвестори непокоїлися, що моделі штучного інтелекту можуть створити конкурентний ризик для компанії.

ШІ-кредити для клієнтів

У Figma прогнозують, що темп зростання виручки у четвертому кварталі сповільниться приблизно до 33%. Водночас це вище за очікувані аналітиками LSEG 28%.

Фінансовий директор компанії Правір Мелвані пояснив, що протягом кварталу Figma почала надавати клієнтам більше кредитів для використання функцій штучного інтелекту, зберігаючи ціни. За його словами, компанія може поступатися частиною короткострокової виручки, інвестуючи у клієнтів заради довгострокового зростання.

Figma зазначила, що кількість щотижневих користувачів ШІ-кредитів в організаціях, які витрачають на її продукти понад $10 тис., за квартал зросла майже на 50%. Частка роботи, яку виконує власна ШІ-модель компанії, подвоїлася, а частота скасування згенерованих нею результатів знизилася.

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