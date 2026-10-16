Акції Hybe зросли на 10% на тлі прогнозів квартального виторгу — CNBC

У Південній Кореї акції Hybe, компанії, що стоїть за K-pop-гуртом BTS, у п’ятницю зросли на 10%. Інвестори позитивно оцінили прогнози фінансових результатів за третій квартал, які підтримали глобальні концертні тури артистів компанії, повідомляє CNBC.

За оцінкою брокерської компанії iM Securities, виторг Hybe у третьому кварталі може сягнути 1,5 трлн вон, або $1,11 млрд. Це на 106% більше, ніж роком раніше. Операційний прибуток прогнозують на рівні 172,2 млрд вон, а надходження від концертів — на рівні 717 млрд вон, що майже втричі перевищує показник попереднього року.

Тур BTS і майже 3 млн відвідувачів

У третьому кварталі світовий тур BTS включав 16 стадіонних концертів у Північній Америці та вісім — у Європі. Разом із розширенням турів інших виконавців Hybe, зокрема Enhypen, Katseye та Cortis, це могло забезпечити майже 3 млн відвідувань концертів за квартал — потенційний рекорд для компанії.

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Понад 70% усіх відвідувачів концертів Hybe вперше припало на західні ринки. Аналітики пов’язують це з посиленням присутності нових артистів компанії у Північній Америці та Європі. Попри валютні чинники, надходження від концертів, мерчу та ліцензування, за прогнозами, можуть досягти рекордних рівнів.

Нові гурти мають зменшити залежність від BTS

В iM Securities вважають, що прибутковість Katseye та Cortis на західних ринках буде важливою для зменшення залежності Hybe від BTS. Kyobo Securities прогнозує концертний виторг компанії в третьому кварталі на рівні 724,4 млрд вон і зазначає, що зростання молодших виконавців стає дедалі помітнішим паралельно з туром BTS.

За даними Kyobo Securities, Cortis продає в середньому близько 600 тис. альбомів щомісяця, а Katseye розширює міжнародну присутність завдяки стримінговим показникам та продажам альбомів. Водночас iM Securities допускає перегляд прогнозів прибутків Hybe на 2027 рік у бік підвищення, якщо попит на додаткові концерти BTS у Японії та на Близькому Сході виявиться вищим за очікування.

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