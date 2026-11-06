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Акції японської компанії Japan Tobacco у п’ятницю впали на 19,3% — це найбільше одноденне падіння в історії корпорації. Різке зниження котирувань відбулося після того, як російська влада передала активи її дочірньої структури Japan Tobacco International під тимчасове управління, повідомляє Bloomberg.

Російський бізнес забезпечував компанії близько чверті операційного прибутку. JTI контролювала до 40% місцевого ринку та випускала в Росії сигарети під брендами Winston, Camel, Sobranie і LD.

У відповідь на передачу активів японська влада звернулася до Москви з вимогою скасувати це рішення. Міністр торгівлі Японії Рьосей Акадзава заявив на пресконференції, що уряд уже висловив протест російській стороні та закликав негайно повернути майно компанії.

Речник японського уряду Мінору Кіхара повідомив, що відповідних вимог також домагалися два високопосадовці, які перебувають у Росії, та японський посол.

Джерело: Bloomberg

Раніше Японія висловила протест Росії через передачу активів Japan Tobacco International.

Нагадаємо, Путін забрав російські активи японського тютюнового гіганта Japan Tobacco International.

Раніше диктатор володимир путін підписав указ про передачу під «тимчасове управління» акціонерного товариства «Промислові активи» 100% долей у чотирьох російських підприємствах японської групи Japan Tobacco International (JTI), зокрема «Петро», «Крес Нева», «Дж.Т.І. Донской табак» та «Дж.Т.І. Єлець».

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