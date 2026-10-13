Акції Micron, SK Hynix і Samsung впали після заяви китайської CXMT — CNBC

Акції Micron, SK Hynix і Samsung Electronics знизилися після того, як китайська ChangXin Memory Technologies (CXMT) повідомила про прогрес у розробці нової архітектури мікросхем пам’яті. У вівторок акції Micron втратили 3,62%, папери SK Hynix на південнокорейській біржі закрилися зі зниженням на 10%, а Samsung Electronics подешевшала на 7,4%, повідомляє CNBC.

Нова архітектура пам’яті

CXMT, яку CNBC називає провідним китайським виробником чипів пам’яті, заявила, що просунулася в розробці архітектури, яка дасть змогу підвищити щільність зберігання даних — розміщувати більше інформації в меншому просторі. Компанія є китайським конкурентом Micron, SK Hynix і Samsung на ринку пам’яті.

Також знизилися котирування компаній, пов’язаних із сегментом пам’яті, зокрема SanDisk, Seagate та Western Digital. Аналітики вважають, що CXMT досі відстає від світових конкурентів у передових розробках пам’яті, тому повідомлення про її технологічний поступ можуть впливати на оцінки інвесторами переваг глобальних виробників.

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Позиції CXMT на ринку

Штаб-квартира CXMT розташована в Хефеї. Компанію заснували у 2016 році, а після первинного публічного розміщення акцій у липні вона стала помітнішою за межами Китаю. У дебютний день на шанхайському технологічному майданчику STAR Market її акції зросли майже на 466%.

За даними HSBC, частка CXMT на світовому ринку динамічної оперативної пам’яті DRAM зросла приблизно до 10% проти близько 4% роком раніше. Водночас компанія стикається з труднощами доступу до обладнання для виробництва найсучасніших напівпровідників через експортні обмеження США, зокрема щодо літографічних машин EUV нідерландської ASML.

За даними CNBC, CXMT планує до кінця 2026 року випустити новий продукт серверної пам’яті, заснований на новій архітектурі комірок. Ця розробка має забезпечити вищу щільність зберігання даних на основі технології 4F square, над якою також працює SK Hynix.

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