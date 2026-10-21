Акції NextDC впали на 44% після скорочення прогнозів доходів — Channel NewsAsia

В Австралії акції оператора дата-центрів NextDC у ранкових торгах 21 жовтня впали на 44% після того, як компанія суттєво знизила прогнози доходів на 2027 рік та призупинила нові девелоперські проєкти. Як повідомляє Channel NewsAsia, через падіння котирувань ринкова вартість компанії скоротилася приблизно на 3,1 млрд австралійських доларів. Акції NextDC стали найбільшими аутсайдерами індексу ASX200 і опустилися до найнижчого рівня з 18 січня.

Затримка підключення в Мельбурні

NextDC повідомила, що затримки з модернізацією електромережі на одному з її великих об'єктів у Мельбурні перенесуть на наступні періоди близько 140 млн австралійських доларів законтрактованого доходу від клієнтів у поточному фінансовому році. Йдеться про дата-центр M3, для якого чергове збільшення постачання електроенергії тепер очікується у 2028 році.

Компанія Jemena Electricity Networks призупинила частину робіт, необхідних для нарощування електропостачання M3, через спротив громади та інших зацікавлених сторін. Вона не очікує відновити ці роботи раніше лютого 2027 року.

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Перегляд фінансових планів

NextDC знизила прогноз чистого доходу на 2027 рік до 475–500 млн австралійських доларів проти попереднього діапазону 615–640 млн. Прогноз базового показника EBITDA на 2027 рік скорочено до 245–265 млн австралійських доларів із 385–410 млн. Обидва прогнози наведено без урахування контрактів M3, яких торкнулися затримки.

Компанія також заявила, що на невизначений час відкладе всі нові проєкти розвитку та придбання земельних ділянок. NextDC розгляне варіанти вивільнення капіталу, зокрема можливий продаж окремих майданчиків під забудову, і почала детальний перегляд програми витрат. Прогноз капітальних видатків на 2027 рік знижено з 5,25–5,75 млрд до 4,5–5 млрд австралійських доларів.

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