Акції NEXTDC зросли на 45,8% після пропозиції придбати до 9,9% акцій — Channel NewsAsia

В Австралії акції оператора дата-центрів NEXTDC на початку торгів зросли на 45,8% — до 9,52 австралійського долара. Зростання відбулося після того, як структура, що належить Goodman Group і Digital Realty, запропонувала придбати до 9,9% акцій компанії. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Пропозиція щодо пакета акцій

Як повідомляв Reuters із посиланням на термшит, Goodman Group і Digital Realty запропонували придбати до 9,9% NEXTDC в угоді вартістю близько 715 млн австралійських доларів, або 501,14 млн доларів США. У разі купівлі пакета два конкуруючі оператори дата-центрів отримали б частку, близьку до 10% у NEXTDC.

Рада директорів NEXTDC назвала післяринкове формування книги заявок «опортуністичним» і заявила, що не отримувала пропозиції про поглинання компанії. NEXTDC також зазначила, що Goodman Group і Digital Realty повідомили інвесторам про відсутність наміру наразі подавати пропозицію щодо встановлення контролю або робити заявку на поглинання, хоча залишили за собою право зробити це надалі.

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Падіння у жовтні

У жовтні акції NEXTDC втратили 45,8% вартості після того, як компанія повідомила про затримку з електропостачанням на майданчику M3 у Мельбурні, переглянула прогноз на 2027 фінансовий рік та відклала нові проєкти розвитку.

Компанія також заявила, що на невизначений час призупинить придбання земельних ділянок, оцінить можливості вивільнення капіталу, зокрема продаж окремих ділянок для забудови, та розглядатиме добросовісні пропозиції про поглинання за їхніми умовами. Goodman Group і Digital Realty не надали Reuters оперативних коментарів.

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