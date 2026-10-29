Акції ServiceNow впали на 24% після квартального звіту — CNBC

Акції розробника корпоративного програмного забезпечення ServiceNow у четвер впали на 24% після публікації результатів за третій квартал. Це наближало папери компанії до найгіршого дня в її історії, повідомляє CNBC.

Виручка відповіла очікуванням

Виручка ServiceNow за квартал зросла більш ніж на 20% — до 4,11 млрд доларів. Це приблизно відповідало прогнозу опитаних LSEG аналітиків, які очікували 4,10 млрд доларів.

Водночас скоригований прибуток компанії становив 1 долар на акцію, тоді як аналітики прогнозували 1,02 долара. Аналітик Citi Тайлер Радке сказав CNBC, що для ServiceNow така відсутність перевищення очікувань була нетиповою.

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Побоювання щодо впливу ШІ

Результати не змогли послабити побоювання інвесторів щодо того, що нові можливості штучного інтелекту можуть змінити традиційні моделі бізнесу компаній, які працюють за моделлю програмного забезпечення як послуги.

Попри падіння акцій, ServiceNow дещо підвищила прогноз річної виручки від передплат на 2026 рік — до 15,78–15,79 млрд доларів. Показник чистої нової контрактної вартості у сфері ШІ зріс на 65%.

За оцінкою Радке, інвесторів також непокоїть відсутність швидкої віддачі від вкладень у нову команду інженерів, які працюють безпосередньо в компаніях-клієнтах над створенням ШІ-рішень. Він вважає, що помітного перелому варто очікувати не раніше наступного року.

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