Акції Shopify впали на 9% після квартального звіту — CNBC

Акції платформи електронної комерції Shopify у вівторок на початку торгів упали на 9% після публікації квартального звіту. Як повідомляє CNBC, компанія перевершила очікування щодо скоригованого прибутку, але її виторг, валова вартість проданих через платформу товарів і показники передплат виявилися нижчими за прогнози аналітиків.

Фінансові показники

Скоригований прибуток Shopify за третій квартал становив 49 центів на акцію проти очікуваних LSEG 46 центів. Водночас квартальний виторг досяг $3,74 млрд, що трохи нижче за консенсус-прогноз LSEG на рівні $3,75 млрд.

Компанія очікує, що в четвертому кварталі її виторг зростатиме у нижньому діапазоні 30% у річному вимірі. Аналітики, опитані LSEG, прогнозували зростання на 32,1%.

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Продажі та передплати

Валова вартість товарів, проданих через Shopify, у третьому кварталі становила $119,15 млрд. Це менше за оцінку аналітиків StreetAccount у $120,03 млрд.

Валовий прибуток від передплат склав $661 млн проти прогнозованих StreetAccount $680,3 млн. Дохід від передплат становив $836 млн, тоді як FactSet очікував $848,1 млн. Водночас валовий прибуток від послуг для продавців і дохід від цих послуг перевищили прогнози аналітиків.

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