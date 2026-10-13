Акції Six Flags впали більш ніж на 10% після повідомлень про загибель людини — CNBC

Акції Six Flags Entertainment у понеділок впали більш ніж на 10% під час позабіржових торгів після повідомлень про загибель однієї людини та травмування ще кількох у парку Six Flags Over Georgia в окрузі Кобб, штат Джорджія, США. Про це повідомляє CNBC з посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент на Goliath

За даними поліції, інцидент стався незадовго до 16:00 за місцевим часом на американських гірках Goliath заввишки 200 футів, або близько 61 метра. Додаткових подробиць правоохоронці не оприлюднили.

Свідки розповіли місцевому телеканалу, що бачили, як чоловік упав з атракціону та кілька разів вдарився об його конструкцію. Після зупинки американських гірок поблизу верхньої частини траси пасажирів евакуювали. Ці обставини ґрунтуються на свідченнях очевидців.

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Реакція компанії та ринку

У Six Flags заявили, що працівники парку та місцева влада негайно відреагували на подію. Компанія повідомила про повну співпрацю з розслідуванням, тимчасове закриття подібних атракціонів у своїх парках і відмову від подальших коментарів із поваги до приватності родини.

До позабіржового розпродажу акції компанії завершили основну торгову сесію зі зростанням на 4,5%. Від початку року їхня вартість знизилася на 22%.

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