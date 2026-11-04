Акції Snap впали більш як на 10% після квартального звіту — CNBC

Акції Snap впали більш як на 10% після публікації звіту за третій квартал, у якому материнська компанія Snapchat не досягла прогнозів аналітиків щодо виручки та кількості щоденних активних користувачів. Про це повідомляє CNBC.

Виручка Snap у третьому кварталі становила $1,72 млрд за очікуваних $1,73 млрд, свідчать дані LSEG. Кількість щоденних активних користувачів у світі становила 495 млн, тоді як аналітики StreetAccount прогнозували 499 млн. Середній дохід на одного користувача становив $3,48 — на рівні прогнозу.

Фінансові показники кварталу

Продажі Snap зросли на 14% у річному вимірі. Компанія отримала чистий прибуток $56 млн, тоді як роком раніше зафіксувала чистий збиток $104 млн. Скоригований прибуток Snap становив $383 млн і перевищив прогноз аналітиків StreetAccount на рівні $337 млн.

Збиток на акцію становив 3 центи, проте CNBC зазначає, що цей показник не можна прямо зіставити з прогнозами аналітиків.

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Прогноз на наступний квартал

Snap очікує виручку в четвертому кварталі в діапазоні від $1,95 млрд до $1,99 млрд. Середина цього діапазону є вищою за оцінку Волл-стріт у $1,95 млрд. Компанія також прогнозує скоригований прибуток від $490 млн до $525 млн, тоді як аналітики очікували $498 млн.

У листі інвесторам Snap повідомила, що з першого кварталу 2027 року планує зробити кількість щомісячних активних користувачів у світі основним показником аудиторії. За третій квартал компанія нарахувала 977 млн таких користувачів.

У Snap заявили, що щоденна активність історично залишалася стабільною часткою місячної активності, однак компанія не має наміру оптимізувати Snapchat для щоденного використання на шкоду довгостроковій цінності для спільноти.

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