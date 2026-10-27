Акції Unitree зросли більш ніж на 60% менш ніж за два тижні — Channel NewsAsia

У Китаї акції виробника роботів Unitree Robotics зросли більш ніж на 60% менш ніж за два тижні на тлі оптимізму щодо гуманоїдних роботів. У понеділок папери, що торгуються на Шанхайській фондовій біржі, додали 7,7%, а вранці наступного дня знизилися приблизно на 1%, частково скоригувавши попереднє зростання.

За Channel NewsAsia, у понеділок акції Unitree закрилися на рівні 672 юанів проти 405,10 юаня 15 жовтня. Понеділкове зростання відбулося після того, як американський інвестиційний банк JPMorgan підвищив рекомендацію щодо акцій компанії з «нижче ринку» до «вище ринку» та збільшив цільову ціну з 300 до 995 юанів.

Оцінка перспектив робототехніки

Підвищення оцінки JPMorgan відбулося після заяви засновника Unitree Ван Сінсіна, який припустив, що значний прорив у фізичному штучному інтелекті може статися вже наступного року. Це швидше за попередні оцінки, які передбачали, що прорив може зайняти до десяти років.

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Китай зробив розробку гуманоїдних роботів стратегічним пріоритетом. Китайські компанії демонстрували роботів, здатних бігати, танцювати та виконувати бойові мистецтва, водночас прагнучи розширити їхнє застосування на фабриках, складах і в домівках. Morgan Stanley оцінює китайський ринок гуманоїдних роботів у 2 млрд доларів цього року та прогнозує його зростання до 15 млрд доларів до 2030 року.

Попередження компанії для інвесторів

Попри пожвавлення інтересу, Unitree закликала інвесторів обережно оцінювати комерційні перспективи гуманоїдних роботів. 21 жовтня компанія оприлюднила повідомлення для фондової біржі після того, як її акції подорожчали більш ніж на 30% за три торгові сесії.

Компанія зазначила, що галузь перебуває на ранній стадії комерціалізації та стикається з невизначеністю щодо технологічної зрілості, формування попиту на кінцевому ринку й можливостей виробничого ланцюга. Unitree вийшла на біржу в Шанхаї у серпні: на старті торгів її акції відкрилися на 629% вище за ціну IPO, однак нинішня вартість паперів усе ще нижча за дебютний рівень.

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