Alphabet повідомила про негативний грошовий потік $9,07 млрд — Channel NewsAsia

Alphabet повідомила про негативний вільний грошовий потік у розмірі $9,07 млрд, що суттєво перевищило очікуваний аналітиками відтік у $36 млн. Компанія активно витрачає кошти на нарощування потужностей хмарного бізнесу. Після оприлюднення звітності її акції втратили понад 6% у позабіржових торгах.

Про це повідомляє Channel NewsAsia. Виручка Google Cloud у третьому кварталі, що завершився у вересні, зросла більш ніж удвічі — до $30,71 млрд. Середня оцінка аналітиків передбачала зростання на 95,1% — до $29,57 млрд.

Корпоративні контракти

Google Cloud є третім за величиною постачальником хмарних послуг у світі після Amazon Web Services і Azure від Microsoft. Alphabet розширює корпоративні контракти завдяки багаторічним угодам щодо хмарної та ШІ-інфраструктури у сферах кібербезпеки, роздрібної торгівлі й фінансових послуг.

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Попит підприємств на хмарні обчислення для навчання та застосування моделей штучного інтелекту протягом року залишався високим. Це підтримувало завантаженість дата-центрів і спонукало великих хмарних провайдерів прискорювати розгортання інфраструктури.

Витрати на ШІ-інфраструктуру

Alphabet, Microsoft, Amazon і Meta, за прогнозами, сукупно витратять понад $700 млрд у 2026 році на розширення дата-центрів для ШІ, закупівлю чипів і високопродуктивного мережевого обладнання. У галузі зберігаються обмеження на постачання передових напівпровідників і доступність електричних потужностей для дата-центрів.

Alphabet розширює можливості надання послуг, використовуючи власні тензорні процесори разом із графічними процесорами сторонніх виробників. У звітному кварталі також розширилося застосування лінійки моделей Gemini у корпоративному програмному забезпеченні та на платформах для розробників.

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