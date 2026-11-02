Alphabet розпочала розміщення облігацій на €6 млрд — Channel NewsAsia

У Лондоні, Велика Британія, 2 листопада Alphabet, материнська компанія Google, розпочала розміщення облігацій у євро на €6 млрд. Попит інвесторів на папери перевищив €17 млрд, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на меморандум одного з банків-організаторів угоди.

Сім серій облігацій

Компанія пропонує облігації сімома серіями зі строками погашення від двох до 19 років. Одна серія передбачає плаваючу ставку, ще шість — фіксовану. Остаточне ціноутворення за паперами очікували пізніше того самого дня.

Це другий випуск облігацій Alphabet у євро цього року. У травні компанія розмістила папери на €9 млрд шістьма серіями, а в лютому провела рідкісний випуск 100-річних облігацій у фунтах стерлінгів.

Фінансування та витрати

Alphabet повідомила, що спрямує чисті надходження на загальні корпоративні потреби, зокрема може використати їх для погашення непогашеного боргу. Спільними керівниками книги заявок є Barclays, BNP Paribas і Deutsche Bank.

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В останні тижні акції й облігації технологічних компаній перебували під тиском через занепокоєння щодо фінансування великих витрат на штучний інтелект та необхідної віддачі від таких інвестицій. Технологічний індекс Nasdaq у жовтні знизився на 5%.

Alphabet прогнозує капітальні витрати за весь рік на рівні до $205 млрд. Станом на 30 вересня компанія також уклала договори оренди, переважно для дата-центрів, які ще не набули чинності: майбутні платежі за ними становлять $130,5 млрд і ще не відображені в балансі.

Після квартальної звітності акції Alphabet минулого четверга впали більш ніж на 12%. Це був найгірший день в історії компанії: її ринкова вартість скоротилася приблизно на $500 млрд. У жовтні акції Alphabet, що котируються у США, втратили майже 19% — це найгірший місячний результат за весь час.

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