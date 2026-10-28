Amazon ліквідувала невелику кількість посад у підрозділі пристроїв — Channel NewsAsia

Amazon 28 жовтня скоротила невелику кількість посад у підрозділі пристроїв і сервісів. Компанія підтвердила кадрові зміни після запиту Reuters, повідомляє Channel NewsAsia.

Скорочення у підрозділі

Представник Amazon заявив, що компанія ухвалила складне рішення ліквідувати невелику кількість посад, але не навів інших деталей. Amazon також не розкрила точну кількість посад, яких стосуються скорочення.

За словами представника, це рішення має допомогти компанії ефективніше працювати та краще узгодити діяльність із планом розвитку продуктів. Додаткових пояснень щодо кадрових змін він не надав.

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Нові продукти та попередні скорочення

Скорочення відбулися після кількох тижнів презентацій продукції Amazon, зокрема нових електронних читачів Kindle і планшетних комп’ютерів. Того ж дня компанія також оголосила про будильник і фоторамку з підтримкою Alexa.

Раніше в жовтні Amazon скоротила близько 1 000 робочих місць у своєму основному роздрібному підрозділі. Ці скорочення стосувалися окремого від підрозділу пристроїв і сервісів напряму компанії.

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