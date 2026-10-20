Amazon планує інвестувати понад €16 млрд у Німеччину в 2027 році — Channel NewsAsia

Amazon планує інвестувати понад €16 млрд у Німеччину у 2027 році. Кошти планують спрямувати на розвиток хмарних обчислень, технологій штучного інтелекту, супутникового інтернету та медіабізнесу, повідомляє Channel NewsAsia.

Інвестиції в хмарну інфраструктуру

Про інвестиційний пакет оголосили на саміті Invest in Germany у Берліні. Зокрема, €4,8 млрд компанія планує витратити на розширення хмарного регіону Amazon Web Services у Франкфурті та інфраструктури для ШІ.

За словами Amazon, від 2010 року компанія вже інвестувала в Німеччину понад €100 млрд. Нові вкладення є частиною розширення європейських операцій компанії на тлі зростання попиту на послуги штучного інтелекту та конкуренції технологічних компаній за розвиток хмарної інфраструктури.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Логістика, супутниковий інтернет і дослідження

Пакет також передбачає нові логістичні проєкти, які, за очікуваннями, створять понад 3 тисячі робочих місць. Amazon планує розвивати супутникову широкосмугову мережу Amazon Leo та створювати нові проєкти для Prime Video.

Крім того, компанія має намір відкрити в Берліні другу дослідницьку лабораторію робототехніки та штучного інтелекту. У червні 2024 року Amazon уже оголошувала про €10 млрд інвестицій у хмарну інфраструктуру й логістичну мережу Німеччини, з яких €8,8 млрд призначалися для дата-центрів AWS.

Читай нас у