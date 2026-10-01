Amazon планує створити у Британії 30 тисяч вакансій для молоді до 2030 року — Fortune

Amazon оголосила про намір створити у Великій Британії 30 тисяч нових вакансій початкового рівня до 2030 року в межах програми Amazon Youth Promise. Ініціатива розрахована насамперед на молодих працівників, а також передбачає професійне навчання для людей, які не навчаються, не працюють і не проходять підготовку.

Як повідомляє Fortune, стартова зарплата на таких посадах становитиме від 31 тисячі фунтів стерлінгів на рік, що приблизно дорівнює 41,5 тисячі доларів. Про запуск програми компанія повідомила 20 жовтня.

Працевлаштування та навчання

Керівник Amazon у Великій Британії Джон Бумфрі заявив, що під час відвідин об’єктів компанії зустрічав молодих людей, які ще пів року тому не знали, з чого почати пошук роботи. За його словами, частина з них не мала резюме та досвіду, проте була готова навчатися.

У Великій Британії налічується близько мільйона людей, які не навчаються, не працюють і не проходять професійної підготовки. Найбільше їх зосереджено у великих містах країни, а вакансії початкового рівня мають попит.

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Скорочення в компанії

Оголошення про набір персоналу пролунало на тлі скорочень корпоративних посад у Amazon. За останній рік компанія скоротила приблизно 30 тисяч робочих місць у межах реструктуризації бізнесу та посилення фокусу на штучному інтелекті.

На початку жовтня Amazon також скоротила близько тисячі працівників в Індії, Великій Британії та своєму роздрібному бізнесі. Водночас компанія планує найняти 300 тисяч сезонних працівників на святковий період.

Amazon приєдналася до інших роботодавців, зокрема Microsoft, Cisco та IBM, які в межах урядової ініціативи Youth Guarantee пообіцяли створювати більше можливостей для працевлаштування молодих британців.

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