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Amazon вимагає від українських продавців до 31 грудня 2026 року надати чинний український номер платника ПДВ (VRN).

Без нього з 1 січня акаунти деактивують у всіх магазинах маркетплейсу, а підприємці не зможуть отримувати та виконувати замовлення.

Платформа приймає саме номер платника ПДВ — звичайних документів про реєстрацію ФОП недостатньо. Вимога створює проблеми для підприємців на спрощеній системі, які законно не є платниками ПДВ.

Amazon рекомендує продавцям перейти на третю групу єдиного податку зі ставкою 3% + ПДВ та зареєструватися платниками цього податку. ФОПи першої та другої груп не можуть оформити ПДВ без зміни групи, а підприємці третьої групи зі ставкою 5% працюють без нього.

Водночас українське законодавство не зобов’язує всіх ФОПів ставати платниками ПДВ лише через торгівлю на закордонних маркетплейсах. Статус підприємця та платника ПДВ — різні юридичні категорії.

Джерело: Amazon

Із 1 січня 2028 року ФОПи та юридичні особи на єдиному податку першої-третьої груп (за винятком електронних резидентів третьої групи) можуть бути зобов’язані реєструватися платниками ПДВ у разі перевищення річного обсягу операцій у 85 тис. євро — замість чинного порогу в 1 млн грн, розрахованого за офіційним курсом НБУ станом на 1 січня відповідного року.

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