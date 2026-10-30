ANA Holdings придбає власника Airdo та Solaseed Air — The Japan Times

Японська ANA Holdings у квітні планує через обмін акціями повністю придбати RegionalPlus Wings — холдингову компанію авіаперевізників Airdo та Solaseed Air. Нині ANA Holdings володіє більш ніж 15% акцій RegionalPlus Wings, повідомляє The Japan Times.

Інтеграція перевізників

Компанії мають узгодити коефіцієнт обміну акцій у межах консультацій. ANA Holdings розраховує підвищити прибутковість на тлі слабких фінансових результатів внутрішніх перевезень — завдяки інтеграції польотних операцій та централізації закупівель.

Airdo базується в Саппоро та переважно обслуговує маршрути до префектури і з неї. Штаб-квартира Solaseed Air розташована в Міядзакі; авіакомпанія здебільшого виконує рейси в регіонах Кюсю та Окінави. Обидва перевізники мають угоди про спільне використання кодів рейсів із All Nippon Airways, дочірньою компанією ANA Holdings.

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Бренди збережуть на певний час

ANA Holdings має намір поки що зберегти бренди Airdo та Solaseed Air. Водночас група вивчає можливість у середньостроковій перспективі перевести роботу обох авіакомпаній під бренд ANA. Коригування розкладу та частоти рейсів можуть розпочатися вже влітку 2028 року.

Президент і генеральний директор ANA Holdings Кодзі Сібата заявив, що компанія прагне ефективно поєднати ділові ресурси й операційні переваги перевізників, аби зміцнити сталість регіональних авіамереж.

Фінансові результати ANA

Також ANA Holdings оприлюднила консолідовані результати за квітень—вересень. Продажі зросли на 17,5% у річному вимірі — до рекордних 1,39 трлн єн, або $8,83 млрд. Водночас чистий прибуток скоротився на 11,8%, до 67 млрд єн, зокрема через подорожчання пального на тлі загострення напруженості на Близькому Сході.

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