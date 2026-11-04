Аналітики прогнозують скорочення порівнюваних продажів McDonald’s у США на 0,5% — CNBC

У США аналітики очікують скорочення порівнюваних продажів McDonald’s у третьому кварталі на 0,5%. Компанія має оприлюднити квартальну звітність у середу до відкриття торгів на біржі.

Прогнози щодо звітності

Як повідомляє CNBC, опитані LSEG аналітики прогнозують прибуток McDonald’s на рівні 3,38 долара на акцію та виручку в 7,29 млрд доларів. Оцінка скорочення порівнюваних продажів у США базується на даних StreetAccount.

Минулого кварталу генеральний директор McDonald’s Кріс Кемпчинскі заявляв, що американський бізнес мережі не виправдав очікувань. За його словами, на результати вплинули нерівномірне виконання цінових пропозицій компанії та складний запуск нових позицій меню.

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Зміни та увага інвесторів

Після цього McDonald’s призначила Скай Андерсон новою президенткою компанії у США. Інвестори також стежитимуть за коментарями керівництва щодо початку четвертого кварталу. Керівники Chipotle Mexican Grill минулого тижня повідомили про послаблення відвідуваності в ресторанній галузі у жовтні.

За останній рік акції McDonald’s подешевшали приблизно на 11%. На котирування, за даними CNBC, впливають занепокоєння інвесторів щодо американського бізнесу компанії, дорогі плани модернізації ресторанів і загальна економічна ситуація. Ринкова капіталізація McDonald’s становить близько 186 млрд доларів.

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