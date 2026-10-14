Anduril відкрила працівникам продаж акцій з оцінкою у $90 млрд — CNBC

У США оборонно-технологічна компанія Anduril відкрила для працівників тендерну пропозицію з продажу акцій, яка оцінює стартап приблизно у 90 млрд доларів. Про це повідомляє CNBC з посиланням на підтвердження від компанії.

Умови пропозиції

За даними Bloomberg, учасники програми можуть продати акції за ціною 94,80 долара за штуку. Пропозиція відкрилася 13 жовтня та має завершитися 9 листопада, а її граничний обсяг становить 1,3 млрд доларів.

Bloomberg також повідомив, що до участі можуть долучитися працівники Anduril із 16 країн. У травні компанія залучила 5 млрд доларів фінансування, після чого її оцінка подвоїлася до 61 млрд доларів.

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Контракти та розробки

Anduril, заснована у 2017 році, розробляє безпілотники, гарнітури доповненої реальності та програмне забезпечення зі штучним інтелектом для уряду США й урядів союзних держав. Компанія стала одним із помітних учасників зростання американського сектору оборонних технологій.

Цього місяця Anduril уклала контракт із ВМС США на роботи на суднобудівному підприємстві вартістю до 2,9 млрд доларів. Співзасновника компанії та творця гарнітури Oculus Палмера Лакі призначили співкерівником Project Meridian — ініціативи з розробки й масштабування військових спроможностей. До неї також приєднався генеральний директор SpaceX Ілон Маск.

Минулого місяця Іран заявив, що захопив один із підводних апаратів Anduril.

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