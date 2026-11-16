0:00 / 0:00

Американська компанія Anthropic, яка розробляє штучний інтелект Claude, готується до виходу на фондовий ринок у листопаді 2026 року. Компанія планує залучити десятки мільярдів доларів, а її потенційна капіталізація може перевищити $1,4 трлн. Це зробить розміщення акцій одним із найбільших в історії технологічного сектору. Водночас інвесторам доведеться оцінити не лише зростання доходів Anthropic, а й величезні витрати на дата-центри, конкуренцію з OpenAI та ризик охолодження інтересу до штучного інтелекту.

Згідно з оновленим проспектом IPO, оприлюдненим у Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Anthropic пропонує інвесторам 825 млн акцій за попередньою ціною від $70 до $78 за штуку. За дев'ять місяців 2026 року компанія отримала понад $33 млрд доходу, але її майбутнє залежить від здатності перетворити швидке зростання бізнесу на стабільний прибуток.

UA.News розповідає, скільки коштує Anthropic, як компанія заробляє на Claude, чому витрачає сотні мільярдів доларів на обчислювальну інфраструктуру та що може статися з її акціями, якщо очікування інвесторів щодо штучного інтелекту не виправдаються.

Anthropic виходить на біржу: скільки грошей планує залучити компанія

Anthropic наближається до одного з наймасштабніших публічних розміщень акцій в історії. Компанія вже пройшла кілька етапів підготовки до IPO, розкрила фінансову звітність і представила інвесторам попередні умови продажу акцій.

Згідно з документами SEC, компанія пропонує 825 млн акцій класу A. Із них понад 801 млн продає безпосередньо Anthropic, а решту — чинні акціонери.

Попередній ціновий діапазон становить $70–78 за акцію. Це означає, що загальна вартість розміщення може досягти приблизно $57,8–64,4 млрд. Водночас не всі ці кошти надійдуть самій компанії, оскільки частину акцій продають наявні інвестори.

За верхньої межі цінового діапазону ринкова оцінка Anthropic може перевищити $1,4 трлн. Остаточна капіталізація залежатиме від ціни розміщення, структури акціонерного капіталу та попиту на акції.

За інформацією Financial Times, банкіри, які супроводжують IPO, розглядали можливість підвищення оцінки компанії до $1,5 трлн або більше. Проте це очікування учасників ринку, а не остаточно затверджена вартість Anthropic.

Попередньо визначення фінальної ціни акцій очікується 18 листопада 2026 року.

Майбутнє розміщення стане перевіркою готовності фондового ринку інвестувати у компанії, які розробляють передові моделі ШІ. Anthropic доведеться регулярно звітувати перед публічними акціонерами, пояснювати витрати й доводити, що інвестиції в обчислювальні потужності забезпечують достатню фінансову віддачу.

Від стартапу до трильйонної компанії: як зростала оцінка Anthropic

Anthropic заснували у 2021 році колишні співробітники OpenAI, зокрема Даріо та Даніела Амодеї. Компанія зосередилася на створенні потужних мовних моделей із підвищеною увагою до їхньої безпеки та керованості.

Головним продуктом став Claude — сімейство моделей штучного інтелекту, які використовують для програмування, аналізу документів, обробки інформації та автоматизації бізнес-процесів.

Протягом кількох років Anthropic перетворилася з невеликого дослідницького проєкту на одного з найдорожчих приватних розробників ШІ. У травні 2026 року компанія оголосила про залучення $65 млрд інвестицій у раунді Series H. Тоді її оцінка досягла $965 млрд. Серед провідних інвесторів були Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks і Sequoia Capital.

Тепер потенційна оцінка в районі $1,4–1,5 трлн означає подальше зростання вартості компанії за лічені місяці. Таке подорожчання пояснюється очікуваннями, що штучний інтелект стане важливою частиною світової економіки. Його вже використовують для написання програмного коду, підготовки документів, обслуговування клієнтів та аналізу фінансових даних.

Однак ринкова оцінка Anthropic відображає не лише нинішні результати бізнесу. Інвестори фактично платять за припущення, що через кілька років компанія обслуговуватиме набагато більше корпоративних клієнтів, а використання ШІ стане достатньо масовим для покриття величезних інфраструктурних витрат.

Скільки заробляє Anthropic: доходи компанії зросли в десятки разів

Фінансові результати Anthropic демонструють надзвичайно швидке зростання бізнесу. За даними проспекту IPO, у 2024 році компанія отримала приблизно $386 млн доходу. У 2025 році цей показник зріс до $4,585 млрд.

Ще більш помітне прискорення відбулося у 2026 році. За перші дев'ять місяців Anthropic отримала $33,242 млрд доходу. Лише за третій квартал компанія заробила $16,956 млрд — приблизно у 12 разів більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Однак важливо розрізняти фактичний дохід і показник annualized revenue run rate, який часто використовують ШІ-компанії. Це умовний річний дохід, розрахований на основі поточних темпів продажів. Наприклад, якщо компанія протягом одного місяця отримала $5 млрд, її річний темп доходів становитиме $60 млрд. Але це не означає, що вона вже заробила таку суму за календарний рік.

У травні Anthropic повідомляла, що її річний темп доходів перевищив $47 млрд. Подальше зростання продажів свідчить про збільшення попиту на Claude, але фактичні фінансові результати потрібно оцінювати за завершеними звітними періодами.

Основним джерелом доходів компанії залишається комерційне використання моделей штучного інтелекту. Anthropic заробляє на платних підписках Claude, корпоративних продуктах і доступі до моделей через API. В останньому випадку клієнти оплачують використання ШІ у власних застосунках та інформаційних системах.

Окремий напрям — Claude Code, який допомагає створювати, перевіряти та змінювати програмний код. Корпоративний сегмент особливо важливий для майбутньої прибутковості. Бізнес-клієнти можуть регулярно оплачувати значні обсяги використання моделей, що створює передбачуваніший попит, ніж окремі споживчі підписки.

Водночас швидке збільшення доходів не гарантує аналогічного зростання прибутку. Кожен новий запит до Claude потребує обчислювальних ресурсів, а створення потужніших моделей вимагає додаткових інвестицій.

Мільярдні збитки Anthropic: чому зростання доходів не означає прибутковості

Попри стрімке збільшення продажів, Anthropic залишається компанією зі значними витратами та складною фінансовою структурою. У 2025 році вона відзвітувала про чистий збиток у розмірі $41,965 млрд. За дев'ять місяців 2026 року чистий збиток досяг приблизно $104 млрд.

Проте значну частину бухгалтерських збитків сформували зміни справедливої вартості фінансових зобов'язань, пов'язаних із попередніми інвестиціями та зростанням оцінки компанії. Такі переоцінки не можна автоматично прирівнювати до фактичного відтоку коштів.

Тому для оцінки поточної діяльності варто також враховувати операційні показники. Згідно з фінансовою презентацією Anthropic для інвесторів, скоригований операційний результат за дев'ять місяців 2026 року становив плюс $4,081 млрд. За аналогічний період 2025 року компанія мала скоригований операційний збиток у розмірі $3,1 млрд.

У третьому кварталі 2026 року скоригований операційний прибуток досяг $2,463 млрд. Це свідчить про покращення економіки основного бізнесу, однак не означає, що Anthropic уже стала прибутковою за всіма бухгалтерськими стандартами.

Для майбутніх акціонерів важливим буде питання, чи зможе компанія зберегти позитивний операційний результат, одночасно збільшуючи інвестиції в нові моделі та інфраструктуру.

Адже ринок ШІ відрізняється від класичного програмного забезпечення. Після створення звичайної програми витрати на обслуговування додаткового користувача часто відносно невеликі. У випадку генеративного ШІ кожне звернення до моделі потребує роботи дорогого обладнання.

Скільки Anthropic витрачає на дата-центри та обчислення

Найбільшою фінансовою проблемою для розробників передового штучного інтелекту залишаються обчислювальні потужності. Сучасні моделі потребують тисяч спеціалізованих процесорів, величезних обсягів електроенергії, систем охолодження та швидкісної мережевої інфраструктури.

У 2025 році витрати Anthropic на обчислення та інфраструктуру становили $7,326 млрд. За дев'ять місяців 2026 року вони збільшилися до $18,808 млрд. Лише у третьому кварталі компанія витратила на ці потреби $9,863 млрд.

Проте найбільшу увагу інвесторів привертають майбутні зобов'язання. В оновленому проспекті IPO Anthropic повідомила про приблизно $900,9 млрд сукупних договірних зобов'язань за закупівлями та орендою, переважно пов'язаними з обчислювальною інфраструктурою.

Із цієї суми приблизно $451,6 млрд компанія очікує витратити до кінця 2030 року. Решта зобов'язань переважно припадає на період до 2045 року. Приблизно $70,7 млрд передбачено протягом 12 місяців після 30 вересня 2026 року.

Це не означає, що Anthropic уже витратила майже трильйон доларів. Йдеться про майбутні контрактні платежі, розподілені на багато років. Проте їхній масштаб демонструє, наскільки капіталомістким став бізнес передового штучного інтелекту.

Компанії необхідно забезпечити постійний доступ до обладнання, підтримувати роботу сервісів для мільйонів користувачів і регулярно навчати нові покоління ШІ. Дефіцит процесорів, зростання цін на електроенергію, затримки будівництва дата-центрів або зміни умов хмарних контрактів можуть безпосередньо впливати на собівартість послуг.

Головний ризик полягає в тому, що Anthropic бере на себе довгострокові фінансові зобов'язання в галузі, технологічний розвиток якої складно прогнозувати навіть на кілька років.

Anthropic проти OpenAI: хто перемагає у боротьбі за ринок ШІ

Головним конкурентом Anthropic залишається OpenAI — розробник ChatGPT і моделей GPT. Обидві компанії створюють потужні системи генеративного штучного інтелекту, однак їхні комерційні стратегії мають певні відмінності.

OpenAI значну увагу приділяє масовому споживчому ринку. ChatGPT використовується для навчання, роботи, пошуку інформації, створення контенту та повсякденних завдань.

Anthropic також розвиває споживчі продукти, але важливу роль у її бізнесі відіграють корпоративні клієнти, розробники програмного забезпечення та компанії, які інтегрують Claude у власні продукти.

Особливо помітною стала конкуренція в сегменті інструментів для програмування. Claude Code та Codex від OpenAI допомагають розробникам автоматизувати роботу з кодом. Такі інструменти поступово переходять від генерування окремих функцій до виконання складніших завдань у програмних проєктах.

Фінансові масштаби конкурентів також швидко збільшуються. У березні 2026 року OpenAI повідомила про залучення $122 млрд нового фінансування. Тоді компанія зазначала, що її місячний дохід досяг $2 млрд, що відповідало річному темпу приблизно $24 млрд.

Для порівняння, фактичний дохід Anthropic лише за третій квартал 2026 року становив майже $17 млрд. Однак пряме порівняння таких показників потребує обережності: компанії можуть по-різному враховувати доходи від хмарних партнерств, а оприлюднені цифри стосуються різних звітних періодів.

Крім OpenAI, Anthropic конкурує з Google, Meta, xAI та іншими розробниками ШІ. Google має власну лінійку моделей Gemini, розвинену хмарну інфраструктуру та доступ до великої аудиторії користувачів. Meta розвиває екосистему відкритих моделей, яка може створювати ціновий тиск на комерційні ШІ-сервіси.

У результаті Anthropic доводиться одночасно інвестувати у якість моделей, швидкість їхньої роботи, безпеку та зниження вартості обчислень. Навіть невелике технологічне відставання може змусити корпоративних клієнтів переглянути вибір постачальника ШІ.

Чому інвестори готові платити трильйони доларів за Anthropic

Потенційна оцінка Anthropic понад $1,4 трлн виглядає особливо масштабною з огляду на те, що компанія була заснована лише п'ять років тому. Проте інвестори оцінюють її насамперед як майбутнього постачальника базової технології для світової економіки.

Якщо штучний інтелект стане невіддільною частиною більшості програмних продуктів і великих підприємств, розробники провідних моделей зможуть претендувати на значну частину нового ринку.

Однак висока оцінка означає й високі очікування щодо майбутніх результатів. Наприклад, якщо взяти умовну капіталізацію $1,4 трлн і фактичний дохід Anthropic за 2025 рік у $4,585 млрд, співвідношення вартості компанії до річного доходу перевищуватиме 300.

Цей показник не дуже інформативний для бізнесу, який настільки швидко зростає, оскільки використовує вже застарілу базу доходів. Якщо натомість умовно перевести дохід третього кварталу 2026 року в річний темп, отримаємо близько $67,8 млрд. За такої бази співвідношення капіталізації до доходу становитиме приблизно 21.

Проте цей розрахунок також не є прогнозом фактичного доходу за весь 2026 рік. За інформацією Reuters, банківські оцінки, що використовуються під час підготовки IPO, передбачають можливість отримання компанією приблизно $270–280 млрд доходу у 2028 році.

Чи може Anthropic постраждати від падіння інтересу до штучного інтелекту

Один із головних ризиків майбутнього IPO — можливе охолодження інтересу інвесторів до компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Протягом останніх років технологічний сектор отримував величезні обсяги капіталу завдяки очікуванням, що ШІ радикально змінить економіку. Проте фінансові ринки не можуть нескінченно оцінювати компанії лише за майбутніми перспективами.

Для Anthropic існує кілька основних ризиків. Перший — уповільнення попиту. Якщо підприємства почнуть скорочувати бюджети на ШІ або з'ясують, що автоматизація приносить менший економічний ефект, ніж очікувалося, темпи зростання доходів Anthropic можуть знизитися.

Другий — цінова конкуренція. Якщо різниця між моделями зменшуватиметься, клієнти отримають більше можливостей обирати постачальника за ціною. Це може змусити Anthropic знижувати тарифи та скорочувати прибутковість.

Третій ризик — інфраструктурні витрати. Anthropic уже має значні довгострокові зобов'язання. Якщо попит на ШІ зростатиме повільніше за очікування, компанія може зіткнутися з необхідністю оплачувати обчислювальні потужності, які не забезпечують запланованих доходів.

Четвертий — технологічні зміни. Поява ефективніших моделей, нових архітектур або конкурентів із нижчою собівартістю може змінити економіку галузі.

Окремо залишаються регуляторні ризики, питання авторського права, захисту персональних даних, кібербезпеки та можливого використання потужних моделей зі шкідливою метою.

Усі ці загрози Anthropic описує в розділі ризиків свого біржового проспекту. Нарешті, існує ризик переоцінки. Навіть якщо Anthropic продовжить збільшувати доходи, її акції можуть дешевшати, якщо фінансові результати виявляться нижчими за надзвичайно високі очікування інвесторів.

Компанії не обов'язково переходити до збиткового зростання, щоб втратити частину капіталізації. Іноді достатньо того, щоб темпи розвитку перестали виправдовувати закладену в ціну премію.

Що IPO Anthropic означатиме для OpenAI та всього ринку ШІ

Вихід Anthropic на біржу може стати важливою подією для всієї індустрії генеративного штучного інтелекту. Публічний ринок отримає можливість безпосередньо оцінювати одного з провідних розробників передових моделей. До цього інвестори переважно вкладали гроші в ШІ через акції виробників процесорів, хмарних провайдерів та великих технологічних корпорацій.

Anthropic запропонує іншу модель інвестицій — безпосередню участь у бізнесі компанії, основним продуктом якої є штучний інтелект. Для OpenAI це створить додатковий орієнтир ринкової оцінки.

Якщо Anthropic успішно розмістить акції та збереже високу капіталізацію після початку торгів, це може посилити інтерес інвесторів до майбутнього публічного розміщення OpenAI.

Якщо ж акції Anthropic після IPO суттєво подешевшають, інвестори можуть обережніше оцінювати й інших розробників ШІ. Наслідки також відчуватимуть виробники процесорів, оператори дата-центрів і хмарні компанії.

Масштабні інфраструктурні плани Anthropic підтримують попит на обчислювальне обладнання, енергетичні потужності та центри обробки даних. Проте якщо компанії змушені будуть переглядати інвестиційні програми, це може позначитися на замовленнях для їхніх технологічних партнерів.

Таким чином IPO Anthropic стане тестом того, скільки публічний фондовий ринок готовий платити за майбутні можливості штучного інтелекту.

Читай нас у