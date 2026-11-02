Anthropic скоротила квартальний збиток до $23,29 млрд — Channel NewsAsia
У США Anthropic у третьому кварталі суттєво скоротила чистий збиток і збільшила виручку. Це випливає з оновленої заявки на первинне публічне розміщення акцій, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж США, повідомляє Channel NewsAsia.
Фінансові показники
За три місяці, що завершилися 30 вересня, чистий збиток розробника штучного інтелекту становив 23,29 млрд доларів. У другому кварталі цей показник дорівнював 66,3 млрд доларів.
Виручка Anthropic у третьому кварталі зросла до 16,96 млрд доларів проти 11,56 млрд доларів у попередньому кварталі.
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Підготовка до IPO
Минулого тижня Anthropic подала заявку на вихід на біржу. Розміщення може стати найбільшим первинним публічним розміщенням акцій в історії.
Інвестори водночас оцінюють значні кошти, що вкладаються в інфраструктуру штучного інтелекту.