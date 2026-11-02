Anthropic скоротила квартальний збиток до $23,29 млрд — Channel NewsAsia

У США Anthropic у третьому кварталі суттєво скоротила чистий збиток і збільшила виручку. Це випливає з оновленої заявки на первинне публічне розміщення акцій, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж США, повідомляє Channel NewsAsia.

Фінансові показники

За три місяці, що завершилися 30 вересня, чистий збиток розробника штучного інтелекту становив 23,29 млрд доларів. У другому кварталі цей показник дорівнював 66,3 млрд доларів.

Виручка Anthropic у третьому кварталі зросла до 16,96 млрд доларів проти 11,56 млрд доларів у попередньому кварталі.

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Підготовка до IPO

Минулого тижня Anthropic подала заявку на вихід на біржу. Розміщення може стати найбільшим первинним публічним розміщенням акцій в історії.

Інвестори водночас оцінюють значні кошти, що вкладаються в інфраструктуру штучного інтелекту.

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