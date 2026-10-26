Apollo фіналізує угоду про купівлю майже 10% Mubadala Capital — CNBC

Американська інвестиційна компанія Apollo Global Management фіналізує угоду про придбання майже 10% частки Mubadala Capital — підрозділу з управління альтернативними активами суверенного інвестора Абу-Дабі Mubadala Investment Company. Про це з посиланням на обізнаних співрозмовників повідомляє CNBC.

За даними джерел телеканалу, про операцію планували оголосити пізніше в понеділок. На момент публікації угоду ще не оголошували публічно, а її фінансові умови були невідомими. Представники обох компаній відмовилися від коментарів.

Розвиток партнерства

Apollo та Mubadala Investment Company вже мають багатомільярдне партнерство, започатковане 2022 року та продовжене двома роками пізніше. Під час продовження угоди Apollo заявляла, що співпраця посилить її платформу Capital Solutions: компанії спільно шукатимуть можливості та надаватимуть компаніям у різних країнах індивідуальне боргове й акціонерне фінансування.

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У 2023 році Apollo та Mubadala Investment Company також створили спільне підприємство обсягом 2,5 млрд доларів для співінвестування у глобальні можливості на ринку приватного кредитування протягом п’яти років.

Активи Mubadala Capital

Mubadala Capital заявляє, що управляє, консультує та адмініструє активи на понад 755 млрд доларів. Її повністю контрольовані ключові напрями альтернативних інвестицій управляють та інвестують понад 60 млрд доларів.

Генеральним директором Mubadala Capital є Хані Бархуш. Компанія має міжнародні офіси в Лондоні, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро та Сан-Франциско. CNBC зазначає, що інвестиція Apollo подібна до угод, які компанія укладала з іншими платформами з управління активами, зокрема Diameter Capital, Thoreau та Motive Partners.

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