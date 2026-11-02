Apollo запустила в Європі кредитну платформу на 10 млрд євро — CNBC

Компанія Apollo Global Management запустила European Credit Company — платформу приватного кредитування для європейського ринку з кредитним потенціалом понад 10 млрд євро, або $11,2 млрд. Серед тих, хто підтримує платформу, — Abu Dhabi Investment Council (ADIC), повідомляє CNBC.

Кредитування бізнесу та активів

European Credit Company інвестуватиме в кредити для великого та середнього бізнесу. Її діяльність охоплюватиме корпоративне кредитування, кредитування під забезпечення активами, а також позики власникам реальних активів у секторах інфраструктури та нерухомості.

Генеральним директором нового підприємства став Джакомо Петробеллі, а головою — Крістіан Майсснер. Петробеллі заявив, що платформа має використати можливість фінансувати довгострокові цілі зростання Європи за рахунок глобальних джерел капіталу.

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Партнери платформи

Крім ADIC, стратегічними партнерами European Credit Company стали європейська страхова група Athora, японський кредитор Norinchukin Bank, банк Standard Chartered і американський кредитний інвестор Aranda Principal Strategies.

Підтримка ADIC з’явилася через тиждень після того, як Apollo домовилася придбати майже 10% Mubadala Capital — підрозділу з управління альтернативними активами Mubadala Investment Co., суверенного фонду Абу-Дабі. Президент Apollo Джим Зелтер пов’язав потребу у фінансуванні в Європі з енергетичним переходом, передаванням енергії, обороною, цифровою та традиційною інфраструктурою.

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