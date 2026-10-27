ASM очікує досягти цілі продажів на 2030-й уже у наступному році — Channel NewsAsia

Нідерландський виробник обладнання для напівпровідникової галузі ASM International очікує досягти своєї цілі з продажів, встановленої на 2030 рік, уже у 2027-му. Компанія прогнозує, що її виручка у 2027 році перевищить 5,7 млрд євро за незмінних валютних курсів.

Прогноз на четвертий квартал

Як повідомляє Channel NewsAsia, ASM також очікує виручку в четвертому кварталі на рівні 1,23 млрд євро з можливим відхиленням у 5%. Це вище за середній прогноз аналітиків, опитаних LSEG, який становив 1,18 млрд євро. У перерахунку за наведеним у повідомленні курсом прогноз компанії відповідає приблизно 1,37 млрд доларів.

Аналітики LSEG раніше очікували, що виручка ASM у 2027 році становитиме 5,41 млрд євро. Аналітик Degroof Petercam Міхаель Роег назвав показники компанії потрійним перевищенням очікувань, посилаючись на кращу за прогнози виручку за третій квартал, а також квартальний і річний прогнози.

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Інвестиції у штучний інтелект

Продажі ASM у третьому кварталі досягли 1,16 млрд євро проти прогнозу аналітиків у 1,10 млрд євро. У джерелі зазначається, що інвестиції у виробничі потужності, пов’язані зі штучним інтелектом, сприяють випередженню цілі на 2030 рік.

ASM виробляє установки для нанесення надтонких шарів матеріалу на кремнієві пластини. Компанія спеціалізується на технології атомарно-шарового осадження, за якої плівки формуються по одному атомному шару; така технологія необхідна для випуску найсучасніших моделей чипів.

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