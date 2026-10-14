ASML прогнозує продажі понад очікування у IV кварталі — Channel NewsAsia

Нідерландська компанія ASML 14 жовтня спрогнозувала, що її чисті продажі у четвертому кварталі 2026 року становитимуть від €14,2 млрд до €15,2 млрд. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters. Прогноз підтримує стійкий попит на обладнання для виробництва чипів, пов’язаний із розвитком штучного інтелекту.

Прогноз продажів і маржі

ASML також очікує валову маржу на рівні близько 57%. У доларовому еквіваленті компанія оцінює квартальні чисті продажі у $15,9–17 млрд. ASML виробляє обладнання для випуску напівпровідників.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Опитані LSEG аналітики в середньому очікували чистих продажів €14,19 млрд та валової маржі 55,4%. Отже, нижня межа прогнозу ASML трохи перевищує очікування аналітиків щодо продажів, а орієнтир маржі є вищим за їхню оцінку.

Прогноз на 2026 рік

ASML також звузила власний прогноз на 2026 рік. Для перерахунку в повідомленні наведено курс: $1 дорівнює €0,8924.

Читай нас у