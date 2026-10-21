AT&T підвищила прогноз прибутку до $2,40 на акцію — Channel NewsAsia

Американська телекомунікаційна компанія AT&T підвищила річний прогноз скоригованого прибутку до близько $2,40 на акцію після результатів третього кварталу, які перевершили очікування ринку. Раніше компанія прогнозувала скоригований прибуток у межах від $2,25 до $2,35 на акцію. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Квартальні показники

Виручка AT&T у третьому кварталі зросла на 5,3% у річному вимірі — до $32,3 млрд. За даними LSEG, аналітики очікували $31,69 млрд. Скоригований прибуток на акцію становив 65 центів, тоді як ринок прогнозував 60 центів.

Зростанню продажів сприяли доходи від мобільних послуг і обладнання, а також вищі доходи від постоплатних послуг у Латинській Америці. Кількість нових абонентів мобільного зв’язку, які сплачують щомісячні рахунки, за квартал зросла на 379 тисяч. Оцінка FactSet передбачала 379,3 тисячі таких підключень.

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Ставка на пакетні послуги та оптоволокно

AT&T розраховує підтримати зростання завдяки пакетним пропозиціям інтернету й мобільного зв’язку. Приблизно 43% домогосподарств, що підключають інтернет компанії, також обирають її мобільні тарифи. Це, за оцінкою компанії, допомагає утримувати клієнтів у міру посилення конкуренції на телекомунікаційному ринку США.

Компанія також розширює оптоволоконну мережу. Минулого місяця вона уклала з Corning багаторічну угоду на постачання оптоволокна та кабелів на суму понад $3 млрд. У травні 2025 року AT&T придбала оптоволоконний бізнес Lumen за $5,75 млрд. У третьому кварталі компанія залучила 442 тисячі нових користувачів оптоволоконного інтернету та 327 тисяч нових абонентів фіксованого бездротового доступу.

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