АТБ зазнала мільярдних збитків через удари РФ по складах і пояснила, чи буде дефіцит товарів

0:00 / 0:00

Мережа супермаркетів АТБ зазнала значних збитків унаслідок двох останніх російських атак на складські об'єкти. Доставка продукції до магазинів відбувається із затримками, однак дефіциту товарів наразі немає, повідомили в компанії.

В АТБ запевняють, що не фіксують брак конкретної продукції, а натомість вказують, що «логістика ускладнена в принципі – без особливостей по товарних категоріях».

Через російські удари по складам частина товару мережі була втрачена. Збитки від пошкодженої або знищеної продукції обраховуються мільярдами гривень, але наразі в АТБ не можуть назвати конкретну суму.

Водночас в компанії підкреслють, що торговельна мережа не планує скорочувати персонал.

Джерело: АТБ

Російська атака пошкодила склади АТБ на Київщині, спалахнули пожежі.

Також росіяни вдарили по складу АТБ на Житомирській трасі.

В АТБ попередили про можливий дефіцит окремих товарів після атаки РФ.

Читай нас у