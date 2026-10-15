АТБ зазнала мільярдних збитків через удари РФ по складах і пояснила, чи буде дефіцит товарів
Мережа супермаркетів АТБ зазнала значних збитків унаслідок двох останніх російських атак на складські об'єкти. Доставка продукції до магазинів відбувається із затримками, однак дефіциту товарів наразі немає, повідомили в компанії.
В АТБ запевняють, що не фіксують брак конкретної продукції, а натомість вказують, що «логістика ускладнена в принципі – без особливостей по товарних категоріях».
Через російські удари по складам частина товару мережі була втрачена. Збитки від пошкодженої або знищеної продукції обраховуються мільярдами гривень, але наразі в АТБ не можуть назвати конкретну суму.
Водночас в компанії підкреслють, що торговельна мережа не планує скорочувати персонал.
Джерело: АТБ
Російська атака пошкодила склади АТБ на Київщині, спалахнули пожежі.
Також росіяни вдарили по складу АТБ на Житомирській трасі.
В АТБ попередили про можливий дефіцит окремих товарів після атаки РФ.