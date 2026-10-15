Авіабудівники попередили про загрозу для галузі від нових правил бронювання
Запропоновані урядом зміни до правил бронювання військовозобов'язаних та визначення критично важливих підприємств створюють високі ризики втрати кваліфікованих фахівців, скорочення виробництва та невиконання оборонних замовлень в авіаційній та аерокосмічній галузях.
Про це в коментарі виданню «УНН» повідомив генеральний директор Аерокосмічної асоціації України Володимир Семенов. На його думку, запропонований Кабінетом Міністрів України проєкт змін до постанови №76 щодо зменшення лімітів бронювання працівників (зокрема для ОПК — зі 100% до 85%), а також ініціатива створення додаткового Координаційного центру із залученням спецслужб, створюють зайві адміністративні бар'єри.
Семенов підкреслив, що підготовка вузькопрофільних інженерів та конструкторів триває роками, а їх втрата унеможливить функціонування підприємств, які вже потерпають від закриття повітряного простору та затримок у фінансуванні. В асоціації закликали уряд зберегти чинний механізм визначення критичності та правила бронювання працівників, оскільки будь-яка невизначеність загрожує повним зупиненням діяльності підприємств і зривом державних оборонних контрактів.
Джерело: УНН.
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