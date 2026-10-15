Авіабудівники попередили про загрозу для галузі від нових правил бронювання

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Запропоновані урядом зміни до правил бронювання військовозобов'язаних та визначення критично важливих підприємств створюють високі ризики втрати кваліфікованих фахівців, скорочення виробництва та невиконання оборонних замовлень в авіаційній та аерокосмічній галузях.

Про це в коментарі виданню «УНН» повідомив генеральний директор Аерокосмічної асоціації України Володимир Семенов. На його думку, запропонований Кабінетом Міністрів України проєкт змін до постанови №76 щодо зменшення лімітів бронювання працівників (зокрема для ОПК — зі 100% до 85%), а також ініціатива створення додаткового Координаційного центру із залученням спецслужб, створюють зайві адміністративні бар'єри.

Семенов підкреслив, що підготовка вузькопрофільних інженерів та конструкторів триває роками, а їх втрата унеможливить функціонування підприємств, які вже потерпають від закриття повітряного простору та затримок у фінансуванні. В асоціації закликали уряд зберегти чинний механізм визначення критичності та правила бронювання працівників, оскільки будь-яка невизначеність загрожує повним зупиненням діяльності підприємств і зривом державних оборонних контрактів.

Джерело: УНН.

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