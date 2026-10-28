Авіакомпанії згортають хеджі та попереджають про вищі тарифи — Channel NewsAsia

Авіакомпанії в різних регіонах дедалі неохочіше укладають нові угоди для фіксації майбутньої вартості авіапального на тлі високих цін. Вартість реактивного пального приблизно удвічі перевищує рівень до війни з Іраном, а перевізники попереджають, що можуть підвищувати тарифи, аби компенсувати витрати, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Високі ціни змінюють стратегію перевізників

Хеджування дає змогу заздалегідь зафіксувати ціну пального та захиститися від її зростання. Водночас такі програми потребують премій, застави чи інших витрат. Якщо компанія зафіксує нинішні високі ціни, а геополітична напруженість знизиться, вона ризикує надалі купувати пальне дорожче за ринкову ціну.

Генеральний директор AirAsia Тоні Фернандес заявив, що більшість програм хеджування завершується. За його словами, малайзійський перевізник закладає у свої розрахунки 12 місяців високих цін на нафту та не моделює сценарій їхнього падіння. Він назвав два основні способи реагування на ситуацію: скорочення витрат або підвищення тарифів.

Finnair цього місяця припинила додавати нові хеджі після подорожчання пального. Середній рівень хеджування авіакомпанії на 2027 рік становить 34%. Фінансова директорка перевізника Пія Аалтонен-Форселл зазначила, що укладання нових контрактів за нинішніх цін є дорожчим.

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Тиск на ціни квитків може посилитися у 2027 році

На авіапальне припадає від 30% до 40% витрат авіакомпаній. Європейські та азійські перевізники історично активніше хеджували ці витрати, ніж американські компанії, багато з яких раніше відмовилися від такої практики після невдалих ставок на ціни нафти.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі вважає, що до літа 2027 року жодна європейська авіакомпанія, включно з Ryanair, не буде належно захеджована. На його думку, ціни на авіаквитки через це можуть зрости на 15–20%. Ryanair у вересні припинила хеджувати пальне, хоча за рік до кінця березня 2027 року компанія вже зафіксувала ціни приблизно на 80% своїх потреб в авіапальному.

Водночас бюджетна Norwegian Air Shuttle повідомила, що їй довелося скасувати частину раніше запроваджених після початку війни з Іраном підвищень цін: пасажири не були готові платити більше. У вересні ціни на авіаквитки в Європейському Союзі зросли на 5,8% у річному вимірі, а у США — більш ніж на 20%.

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