Avolon замовив у Airbus 110 літаків A330-900 та A320neo — AeroTime

Лізингова компанія Avolon, що базується в Дубліні, Ірландія, оформила тверде замовлення у Airbus на 110 літаків: 35 широкофюзеляжних A330-900 та 75 лайнерів сімейства A320neo. Про підтвердження угоди 9 жовтня повідомив AeroTime.

Замовлення на 110 літаків

Після нової угоди загальний обсяг замовлень Avolon на A330-900 зріс до 114 літаків. У Airbus заявили, що це підтверджує позицію компанії як найбільшого лізингодавця цього типу повітряних суден. Портфель замовлень Avolon на літаки сімейства A320 збільшився до 650 одиниць.

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Розширення поставок

Генеральний директор Avolon Енді Кронін заявив, що компанія й надалі бачить високий попит на нові літаки. За його словами, замовлення зміцнює довгостроковий план поставок лізингодавця та має допомогти авіакомпаніям-клієнтам розширювати й оновлювати флоти впродовж наступного десятиліття.

Кронін також зазначив, що Avolon очікує збереження високого попиту на A330neo та A320neo з огляду на довгострокове зростання авіаційного сектору. Він назвав угоду продовженням багаторічного партнерства компанії з Airbus.

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