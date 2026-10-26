В Австралії рада директорів фінансової компанії Challenger відхилила індикативну пропозицію про поглинання від японської Daiichi Life Group. Водночас компанія має намір продовжити переговори з австралійським підрозділом японського страховика, щоб з’ясувати, чи можлива угода, яку рада зможе рекомендувати акціонерам.

Умови пропозиції

Минулого тижня TAL Daiichi Life Australia запропонувала придбати решту 79,5% акцій Challenger за 11,80 австралійського долара за акцію. Уся компанія за такою оцінкою коштувала б близько 7,9 млрд австралійських доларів, або $5,5 млрд.

Challenger повідомила, що отримана пропозиція не була на рівні, який рада могла б рекомендувати акціонерам. Компанія також наголосила, що немає гарантій появи зобов’язальної пропозиції або укладення угоди, повідомляє The Japan Times.

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Оцінка аналітика

Аналітик Bloomberg Intelligence Метт Інгрем зазначив, що сукупна вартість окремих активів Challenger перевищує запропоновану ціну. На його думку, переглянута пропозиція на рівні від 12,50 до 13 австралійських доларів за акцію могла б бути прийнятнішою для ради директорів.

Challenger заснована у 1985 році та станом на кінець березня управляла активами на 128 млрд австралійських доларів. Компанія є найбільшим постачальником ануїтетів на австралійському пенсійному ринку.

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