Австралійський регулятор перевіряє зрив IPO Firmus на $5 млрд — Channel NewsAsia

Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) перевіряє обставини зриву первинного публічного розміщення акцій оператора дата-центрів для штучного інтелекту Firmus, який мав залучити 5 млрд доларів США. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Перевірка регулятора

Голова ASIC Сара Корт заявила на слуханнях за участю австралійських законодавців, що регулятор ще не розпочав офіційного розслідування. Водночас комісія вже взаємодіяла з банками, які очолювали розміщення акцій.

За словами Корт, ASIC розглядає широке коло питань, про які повідомляли медіа, зокрема контактує зі спільними провідними менеджерами угоди. Вона назвала зрив розміщення значущою подією, яку регулятор має ретельно вивчити.

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Плани Firmus не реалізувалися

Заплановане IPO Firmus зірвалося 9 жовтня через нестачу підтримки інвесторів. Воно могло стати другим за розміром в історії Австралії. Компанія, яку підтримує Nvidia, планувала залучити 5 млрд доларів США та отримати оцінку в 30,6 млрд доларів — утричі більшу, ніж під час приватного раунду залучення коштів у серпні.

Спільними провідними менеджерами угоди були Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley та брокерська компанія Morgans. Morgan Stanley і JPMorgan відмовилися коментувати запити ASIC, а Bank of America та Morgans не відповіли на запит Reuters на момент публікації.

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