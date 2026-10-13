Автогаз дорожчає в Україні, а бензин і дизель тримаються біля нових позначок

0:00 / 0:00

13 жовтня 2026 року мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне, зокрема зміни торкнулися автогазу. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить 90,34 грн за літр, а дизельного пального — 99,28 грн за літр.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі «БРСМ-Нафта» бензин А-95 подорожчав на 1 грн/л, а ціна автогазу зросла менш ніж на 1 грн/л.

Водночас у Socar подешевшали бензини А-95, А-95+, А-100, а також дизельне пальне та ДП+ – на 1 грн/л. В Окко та UPG автогаз подорожчав на 1 грн/л.

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на ягоди через європейський дефіцит.

Зміни курсу долара можуть позначитися на вартості низки продуктів в українських магазинах. Найбільше ризикують подорожчати товари, які Україна імпортує або виробляє з іноземної сировини.

В Україні зафіксовано зростання гуртових цін на вітчизняні помідори. На столичному гуртовому ринку подорожчали червоні, рожеві та ґрунтові томати. Водночас у роздрібних торговельних мережах цінники суттєво відрізняються залежно від виду продукції, регіону та наявності спеціальних акційних пропозицій.

Читай нас у