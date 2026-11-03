Автогаз на АЗС подорожчав до понад 60 гривень за літр 3 листопада

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Станом на 3 листопада 2026 року окремі мережі АЗС України підвищили ціни на пальне. За добу автогаз подорожчав подекуди на 1,60 грн за літр, а дизель — на 50 копійок. Водночас мережа ОККО знизила вартість автогазу.

Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн/л, дизельного пального — 105,34 грн/л.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем,у мережі UPG автогаз подорожчав на 1 грн/л – до 58,90 грн/л. Водночас вартість бензину та дизельного пального залишилася незмінною. В Окко автогаз подешевшав на 30 коп./л – до 59,60 грн/л, тоді як ціни на інші види пального не змінилися.

У мережі KLO дизельне пальне подорожчало на 50 коп./л – до 106,40 грн/л, а преміальний дизель ДП+ – на 50 коп./л, до 109,40 грн/л. Найбільше за добу зріс у ціні автогаз – на 1,60 грн/л, до 60,50 грн/л. Вартість бензину залишилася на попередньому рівні.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подорожчав на 4 коп./л – до 87,85 грн/л, дизельне пальне – на 42 коп./л, до 102,37 грн/л, а автогаз – на 1,25 грн/л, до 56,55 грн/л.

У мережах WOG, Socar та «Укрнафта» ціни на всі представлені види пального залишилися незмінними. Зокрема, у WOG дизельне пальне коштує 106,90 грн/л, ДП+ – 109,90 грн/л, а автогаз – 59,90 грн/л. У Socar вартість преміального дизеля становить 111 грн/л.

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