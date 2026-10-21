Автогаз в Україні наблизився до 55 грн за літр: ціни на пальне 21 жовтня

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Станом на 21 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 90,60 грн/л, а дизельного пального — 103,38 грн/л, тоді як ціна автогазу наблизилася до 55 грн за літр.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG бензин А-95 та А-95+ подорожчали на 1 грн/л, бензин А-100 – на 1 грн/л, а автогаз – на 40 коп./л. Водночас вартість дизельного пального та ДП+ залишилася без змін.

В Окко дизельне пальне та ДП+ зросли в ціні на 1 грн/л, а автогаз – на 1 грн/л. У WOG дизельне пальне та ДП+ також подорожчали на 1 грн/л, а автогаз – на 1 грн/л. У Socar вартість дизельного пального та ДП+ збільшилася на 1 грн/л, тоді як ціни на бензин і автогаз залишилися незмінними.

У мережі KLO дизельне пальне та ДП+ подорожчали на 1,50 грн/л, а автогаз – на 1 грн/л. Водночас ціни на бензин усіх представлених марок не змінилися. В «Укрнафті» автогаз подорожчав на 1 грн/л, тоді як вартість бензину та дизельного пального залишилася на попередньому рівні.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подорожчав на 13 коп./л – до 87,67 грн/л, а автогаз – на 72 коп./л, до 49,45 грн/л. Вартість дизельного пального залишилася незмінною – 99,99 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 94,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в Socar – 106 грн/л, а преміального дизеля – 109 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у Socar – 54,40 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 49,45 грн/л.

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