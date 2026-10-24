AWS переважно розпродала потужності на 2027 рік — Channel NewsAsia

Генеральний директор Amazon Енді Джессі заявив, що хмарні обчислювальні потужності Amazon Web Services на 2027 рік переважно вже розпродані. За його словами, значна частина потужностей на 2028 рік також уже має зобов’язання перед клієнтами через зростання попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту.

Попит на інфраструктуру ШІ

Як повідомляє Channel NewsAsia, Джессі зробив цю заяву під час відеоподкасту зі співзасновником Andreessen Horowitz Беном Горовіцем і генеральним партнером компанії Еріком Торенбергом. Він зазначив, що Amazon важко встигати за попитом з боку лабораторій штучного інтелекту та корпоративних клієнтів.

За словами Джессі, компанія залишає частину потужностей для сервісів за запитом, а також для Bedrock і EC2. Водночас великі обсяги хмарних ресурсів на 2027 рік уже законтрактовані.

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Інвестиції та сервіси AWS

Раніше Amazon повідомляла про намір витратити близько 220 млрд доларів на капітальні інвестиції у 2026 році. Джессі сказав, що компанія могла б інвестувати ще більше, оскільки хмарні потужності на 2026 рік уже розпродані.

EC2 є сервісом AWS, що надає хмарні сервери для запуску застосунків. Bedrock дає клієнтам доступ до моделей штучного інтелекту для створення генеративних ШІ-застосунків. Amazon має оприлюднити звітність за третій квартал 29 жовтня.

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