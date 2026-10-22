Азійські фондові ринки на ранніх торгах 22 жовтня знизилися: інвестори оцінювали квартальні результати технологічних компаній, витрати на розвиток штучного інтелекту та геополітичну напруженість у регіоні Затоки. Як повідомляє Channel NewsAsia, найширший індекс MSCI акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону без Японії втратив 0,2% і прямував до четвертого поспіль тижня падіння.

Японський індекс Nikkei після раннього зростання опустився на 0,4%, а південнокорейські акції втратили понад 1%. Ф'ючерси на S&P 500 знизилися на 0,4% — до 7765,8 пункту. Напередодні технологічний Nasdaq очолив зростання на Волл-стріт після кращої за очікування звітності великих компаній, що дещо послабила побоювання інвесторів щодо окупності масштабних інвестицій у ШІ.

Звітність технологічних компаній

Space X повідомила про перший прибуток як публічна компанія, Meta перевершила очікування щодо виторгу за третій квартал, а виробник серверів для ШІ Super Micro спрогнозував квартальні виторг і маржу вищі за оцінки. Водночас намір Meta випустити звичайні акції класу C без права голосу знову привернув увагу до витрат компанії на штучний інтелект.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Старший аналітик фінансових ринків Capital.com Кайл Родда заявив, що інвестори ще оцінюють оприлюднені результати. За його словами, активна фаза сезону звітності збігається з невизначеністю напередодні рішення Федеральної резервної системи США, геополітичними ризиками та проміжними виборами у США.

Нафта дорожчає

Прибутковість десятирічних державних облігацій США знизилася на 4,2 базисного пункту — до 5,1065%, а прибутковість 30-річних паперів опустилася до найнижчого за тиждень рівня — 5,3968%. Нафта Brent подорожчала на 1,1% — до 110,03 долара за барель, наблизившись до п'ятимісячного максимуму.

США наказали своїм дипломатам залишити Саудівську Аравію на тлі ударів хуситів. The New York Times також повідомила, що військові США та Ізраїлю розробили конкретні плани нових атак на Іран після проміжних виборів у США, призначених на 3 листопада. Водночас доларовий індекс знизився до 102,2, золото трохи подешевшало до 4115,5 долара за унцію, а біткоїн втратив 0,4% — до 84 284,05 долара.

Читай нас у